Известный российский эксперт по международным конфликтам, журналист-расследователь Евгений Михайлов снял очередной фильм. Новое расследование Михайлова называется "Украли идеи армянского фюрера".

"Армянские националисты замахнулись на самое святое, по их мнению, - говорится в фильме. - Они утверждают, что Гитлер и Муссолини просто украли идеи фашизма у святого для армян основоположника идеи национального превосходства Цегакрон. И здесь они должны быть первыми..."

Невероятно, но армянские националисты оспаривают первородство нацистских идей у основоположников идеологии фашизма. Трудно понять философию такого подхода. Возможно, на желание армян прикарманить самую страшную идеологию в истории человечества повлиял рост неонацистских настроений в Европе, и Армения старается не отстать от этого "поезда". И не только не отстать, но и встать во главе его, в очередной раз доказывая первородство армянской нации, как это уже бывало раньше. Хорошо известна фальшивая идея "Ереван старше Рима", якобы происхождения вех языков мира от армянского. Да что там языков - самого человечества.

Армения гордится террористами, возводит в ранг героев убийц младенцев, преклоняется перед памятью негодяев. В определенном смысле можно согласиться: да, армянский нацизм и расизм проявил себя задолго до "коричневой чумы" в Германии. Армянские нацисты уничтожали мирных азербайджанцев и турок еще до того, как были построены первые гетто.

Для полноты картины богоизбранности армянской нации националистам недостает только этого кровавого штриха. Доказав свое первенство в рождении фашизма, они смогут спокойно спать, взяв на себя вину за десятки миллионов загубленных жизней. Видимо, того, что уже совершено армянскими националистами, им показалось мало.

Зульфугар Ибрагимов