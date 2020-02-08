Накануне в армянском парламенте прошло закрытое заседание комиссии по изучению обстоятельств апрельских боев 2016 года. Никол Пашинян все еще пытается найти доказательства вины Сержа Саргсяна и его команды в разгроме армянских подразделений и потере части оккупированных территорий. В этот раз допрашивали главу Генштаба Давтяна, и, как сообщают армянские СМИ, члены комиссии остались недовольны его недостаточной "болтливостью".

В принципе, подобная комиссия - это пустая трата времени и загрузка чиновников ненужной работой, не преследующей никакой иной цели кроме как отомстить прежним властям. По какой причине Армения проиграла "четырехдневную войну" - ни для кого не секрет, и виноват в этом не Саргсян, Оганян или кто-то еще, а объективные обстоятельства. Со времен война начала 90-х в регионе очень многое изменилось, а в Ереване никак не хотят себе в этом признаваться. Просто не могут признать, что причина - в силе Азербайджана, а не спекуляции топливом или коррупции. Сила азербайджанской армии - это самое реалистичное объяснение, и сколько бы не заседали созданные Пашиняном комиссии, они не дойдут до истины, пока не признают этих реалий.

Чем дальше официальные власти Армении уходят в дебри фантазии в карабахском вопросе, тем четче в экспертном сообществе соседней страны начинают осознавать реальное положение дел.

"Азербайджан давно провел "красную черту" в переговорном процессе и нарушать ее не собирается. Баку подпишет лишь тот документ, который вписывается в эти рамки", - сказала на встрече с журналистами в понедельник эксперт Анжела Элибегова армянским журналистам.

Если сопредседатели говорят о том, что переговоры несут конфиденциальный характер, то это условие нужно соблюдать, сказала Элибегова, бросив камень в огород Пашиняна. Также премьер-министру адресованы ее слова о необходимости соблюдать объективность, то есть, заявляя о каком-то документе, говорить не только о том, что касается Азербайджана, но и приводить обязательства Армении.

Дело в том, что и прежние, и нынешние власти Армении упорно заверяли армянское общество, что на столе в мирных переговорах по урегулированию карабахского конфликта обсуждается исключительно вопрос статуса самопровозглашенного образования. Ни о каком освобождении территорий речь не идет, говорили и говорят своему народу власти. Но сегодня в Армении больше никто не верит в эти сказки. Потому что налицо изоляция Еревана в переговорном процессе.

Это совершенно закономерная ситуация, и этим должно было все закончиться. Но Никол Пашинян постарался ускорить процесс изоляции Армении. На армянской стороне это понимают, потому эксперт Рубен Акопян настоятельно советует премьер-министру не делать больше заявлений по Карабаху, помалкивать, чтобы еще больше не осложнить дела Армении. Армения, считает эксперт, подошла к "чрезвычайно опасной точке". По словам Акопяна, Армения в переговорном процессе понесла серьезные потери в Душанбе и Давосе. По его словам, санкт-петербургские и венские договоренности 2016 года были отменены этими встречами.

Напомним, что речь о продвигаемых Ереваном вопросах установки на линии соприкосновения так называемых средств расследования инцидентов и расширения мандата миссии посредников. После апрельских боев 2016 года, в которых оккупантам был нанесен сокрушительный удар, армянская сторона при поддержке лобби инициировала обсуждения "расследования инцидентов", надеясь таким образом укрепить линию соприкосновения и превратить ее в границу, когда бы оккупированные территории Азербайджана де-факто выступали неким независимым образованием.

Разумеется, Баку отклонил эти армянские инициативы, но Ереван долгое время еще цеплялся за них, навязывая международным организациям и пытаясь говорить от их имени. Для националистов было шоком, когда новый премьер Пашинян на прошедших в Душанбе, Давосе и Вене встречах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ни разу не заговорил об этих средствах укрепления статус-кво.

В Армении были в шоке и когда перед встречей в Вене в марте прошлого года было заявлено, что армянская делегация едет без повестки. В то же время азербайджанская сторона повестку озвучила и указала, что территориальная целостность Азербайджана обсуждению не подлежит.

Если у Армении не было повестки, значит, обсуждалась повестка, которая лежит на столе переговоров, то есть та, что представлена азербайджанской стороной.

И вообще, вопрос об освобождении территорий обсуждается с первого дня. Иначе Азербайджан не сел бы за стол переговоров, если бы такой вопрос не обсуждался, заявил СМИ бывший директор Службы национальной безопасности Армении Давид Шахназарян. По его мнению, переговоры глав МИД и в Женеве, и в Братиславе были в пользу Азербайджана, а Армения полностью изолирована: сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Баку на одной стороне, Ереван - на другой...

Сегодня в Армении вынуждены признавать эту горькую истину. Процесс урегулирования карабахского конфликта развивается отнюдь не в интересах оккупантов. Да, каждое неадекватное заявление Пашиняна только ярче проявляет эту реальность и подталкивает посредников на уже почти адресные заявления в сторону Еревана, но обвинять во всем его - это очередная ошибка наших соседей, пытающихся не видеть всей правды. А правда в том, что Азербайджан переиграл Армению на всех уровнях, сделал все необходимое для ее изоляции и не оставил никакого пространства для маневра. Пашинян у власти или кто-то еще - этих реалий не изменить.

Показательно, что даже бравые сообщения Пашиняна и его популизм уже не могут спасти ситуацию. Новости об очередных допросах, обещаниях и популистких заявлениях, и даже прямые эфиры Пашиняна армянские пользователи комментируют все жестче. "Нас в угол загнали, а он сказки рассказывает!", "Апрельские бои повторятся, и нам снова придется братьев своих хоронить" - и это еще не самые пессимистичные заявления от армян, которые уже увидели, что обещания, данные Пашиняном в период прихода во власть, так и остались одними лишь обещаниями.

Все, что остается армянским властям в такой ситуации, чтобы спасти лицо, - искать виноватых в апрельском провале, которые и без того давно известны.

Зульфугар Ибрагимов