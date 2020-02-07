Уже с того момента, как армянские СМИ впервые поведали о планах Армении приобрести российские истребители четвертого поколения Су-30СМ, они вызвали недоверие и были расценены экспертами как бессмысленные. Звучало это не патриотично, но...

На днях экс-премьер Армении Грант Багратян поделился своим мнением в СМИ относительно последних закупок Армении, которые, как утверждают власти и Минобороны, позволили армянской армии сделать резкий скачок и раз и навсегда обогнать Азербайджан. Премьер Пашинян и министр обороны Тоноян не жалели цветистых эпитетов, расписывая "беспрецедентные" приобретения. А глава МО вообще осмелел настолько, что взялся угрожать Баку. "Наша армия наконец стала более действенной, и она продвигается вперед не только для обеспечения адекватной контратаки, но и для того, чтобы диктовать условия на поле боя, нанося превентивные удары и перенося боевые действия на территорию противника", - заявил Давид Тоноян.

Напомним, что незадолго до этих бравурных заявлений Армения получила пресловутые истребители Су-30, которыми в соседней стране не гордятся разве что грудные младенцы. Однако у небольшой прослойки здравомыслящих экспертов это приобретение вызвало большие сомнения. Нужны ли Армении эти самолеты и насколько они могут быть полезны ей в случае войны?

"Что мы уничтожим в грядущей войне?" - задается вопросом Грант Багратян. Огневая мощь азербайджанской армии, как минимум, в 2-3 раза превышает возможности Армении, признает он. 450 танков (100 из которых - Т-90, остальные - модернизированные Израилем Т-72), 2000 БТР и БМП (в том числе южноафриканские), 700 артиллерийских систем, русских, белорусских, турецких, 120 самолетов и 150 вертолетов являются большой силой, с которой приходится считаться. Признает армянский эксперт.

"Теперь давайте разберемся. Что будут делать эти 4 истребителя? Всего четыре. Будут ли эти системы разрушены? Конечно, нет... Наши самолеты будут сбивать как воробьев", - написал Грант Багратян.

Военная отрасль требует больших капиталовложений и здоровой демографической ситуации, которых у Армении нет. Поэтому покупка Су-30 или "Искандеров" воспринимается здравомыслящими людьми в Армении с пониманием того, что Азербайджан их стране не догнать. Армения никогда не сможет сравняться с Азербайджаном по мощи и вооруженности армии. Все, что остается Еревану, - пребывать в тени России или кого-то еще. Это типичная армянская позиция - находиться под чьим-то покровительством и временами бросаться угрозами. Как, например, на днях министр обороны РА Давид Тоноян, обещавший Азербайджану какой-то "превентивный удар".

Такое мнение высказал, комментируя горестную для Армении правду Багратяна военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

"Если министр обороны страны не знает, как классифицируются виды военных ударов, то что сказать об остальных? Власти Армении должны учесть, что если армянская сторона не захочет образумиться, не пожелает решить вопрос мирным путем, то Азербайджан будет продолжать вооружаться. Мы вооружаемся и будем вооружаться, как отмечал Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Азербайджан - самодостаточная страна и может себе позволить закупать военную технику и вооружение у стран с развитым военно-промышленным комплексом - России, Беларуси, Китая, Израиля, Турции. Вооруженные силы нашей страны развиваются по воле Верховного главнокомандующего и по воле азербайджанского народа", - сказал Рамалданов.

Перед Азербайджаном, отметил военный эксперт, стоит главная задача - освободить оккупированные территории и восстановить свою территориальную целостность. Пока что Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства в рамках мирного урегулирования конфликта, но параллельно развивает вооруженные силы на профессиональной основе. Сегодня азербайджанские военные специалисты высоко оцениваются и воспринимаются как люди, имеющие достаточные знания и умения, чтобы говорить на равных с представителями ВС ведущих держав и военных блоков.

"Что касается Су-30, вокруг которых в Армении поднят такой шум, то хочу напомнить, что несколько лет назад наши соседи грелись "Искандерами". Торжествовать не стоит. Су-30, о чем говорят и армянские специалисты, - это не то вооружение, которое может склонить баланс в армянскую сторону. Давайте посмотрим. Россия сама закупила для своих ВВС только 15 процентов от всех произведенных в стране истребителей этого типа. Все остальные пошли на экспорт. Те самолеты, что попали к Армении, - это машины, повисшие в воздухе после того, как потенциальный покупатель отказался от закупки. Сами российские СМИ писали о том, что 29 самолетов были проданы другой стране, но договор был аннулирован покупателем по каким-то причинам. Теперь Россия размещает эти машины в рамках ОДКБ якобы по внутрироссийским ценам. Почему российская сторона не оставила самолеты у себя для довооружения ВВС? Пусть армяне сами поищут ответ на этот вопрос", - заметил полковник запаса.

Что касается применения Су-30 в реальном бою в Нагорном Карабахе, то, как уже неоднократно указывалось, использовать эти самолеты в НК невозможно, так как у них радиус действий гораздо шире. Они не смогут эффективно участвовать в боевых действиях на столь малой территории, подчеркнул Шаир Рамалданов. Багратян совершенно прав, говоря, что никакие Су не помогу Армении в случае войны в Карабахе. Он также прав, когда предвидит, что армянскую авиацию азербайджанские силы ПВО будут сбивать как воробьев, если те вздумают нацелиться на какие-то объекты и инфраструктуру в глубине территории Азербайджана, отметил наш собеседник.

"В Армении прекрасно знают, каким может быть ответный удар, знают свои слабые места. Наши системы ПВО способны отразить удар летательных аппаратов не только 4-го, но и 5-го поколения. Силы ПВО Азербайджана действительно будут щелкать армянские летательные аппараты как воробьев. Армянский эксперт высказался очень точно", - заключил военный эксперт.

Зульфугар Ибрагимов