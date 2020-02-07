Дед убитого 2 декабря 2019 года в оккупированном Карабахе 21-летнего военнослужащего Артура Аджамяна, который являлся езидом по национальности, заверяет, что, несмотря на обещание премьер-министра Армении Никола Пашиняна дать ход уголовному делу, никаких существенных изменений не наблюдается, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Он, как и [глава парламентской комиссии по обороне и безопасности] Андраник Кочарян, мягко стелет", - заметил Хатив Аджамян. В день инцидента огнестрельное ранение получил и военнослужащий Давид Меликбекян. Встретиться с его родителями, сказал дед Артура, до сих пор не удалось. Говорят, Давид в коме, а мать не пожелала выходить на связь.

Следствие по делу еще не завершено. Аджамян жалуется на бездействие правоохранительных органов. Следователь сказал, что на оружии, помимо отпечатков пальцев Артура, есть отпечатки еще трех человек, однако имен он не назвал: "Было семеро. Один из них ранен, один скончался, пятеро живы. Разве эти пятеро не знают, кто в кого стрелял?".

"Нам обещали раскрыть это дело. Если нет, мы перекроем железнодорожную линию. Община не встает, ведь я перед ними - не разрешаю. Несколько дней назад убили парня, выдвинули ту же версию - самоубийство. Люди вышли, Тоноян просил, говорил: не останусь на должности, если не увезете труп [2 февраля родственники пытались привезти труп солдата в Ереван - в знак протеста]. Я тоже способен на все, достану труп и отнесу на центральную площадь".

Семья утверждает, что не получала и не хочет никакой помощи, но хочет знать причину: "Ребенок не вернется, но пусть виновный ответит, не то совершит другое преступление".

Дедушка Артура уверен, что это не первый и не последний такой случай. В армии, по его словам, нет дисциплины, там "хуже, чем в тюрьме".

Родственники убитого дважды пикетировали здания парламента и правительства Армении. В первый раз дать ход делу им пообещал Андраник Кочарян, во второй - премьер-министр Никол Пашинян.