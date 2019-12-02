2 декабря рано утром в одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, зарегистрирован очередной смертный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Артур Аджамян, а военнослужащий Давид Меликбекян получил ранение.

Для выяснения подробностей инцидента проводится расследование.