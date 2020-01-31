В Женеве завершились переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, прошедшие при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как отмечается в совместном заявлении министров и посредников, стороны обсудили возможные последующие шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как говорится в заявлении, в течение трех дней интенсивных дискуссий сопредседатели и министры обсудили следующие пункты повестки дня: выполнение соглашений и предложений, которые были обсуждены в 2019 году, и возможные последующие шаги по подготовке населения к миру; принципы и элементы, лежащие в основе будущего урегулирования; сроки и повестка дня для продвижения процесса урегулирования.

Повестка достаточно напряженная, и, как признают международные аналитики, подобного накала не наблюдалось в переговорном процессе уже давно. По всем признакам, процесс начинают выводить из тупика, где он оказался благодаря Еревану.

Между тем, в Армении обеспокоены, потому что четверть века переговорного процесса показали, что застой и заморозка переговоров всегда в пользу страны-оккупанта, активизация же их бьет по ее интересам. Так же и сегодня, после женевской встречи, продлившейся два дня (а если приплюсовать встречи сопредов с министрами один на один - то три).

Развеять эту обеспокоенность сложно, но возможно. Накануне это постаралась сделать пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. На пресс-конференции в Ереване она сообщила журналистам, что министр Зограб Мнацаканян на переговорах в Женеве заявил о необходимости вовлечения в мирный процесс "избранных представителей" оккупированного Карабаха.

Можно не сомневаться, что Мнацаканян в Женеве упоминал об этом, чтобы смягчить удар, ведь уже известно, что глупые заявления Никола Пашиняна по карабахскому урегулированию вызвали недовольство посредников и об этом узнали в Армении. Но тогда Нагдалян следовало бы продолжить тему и рассказать, как были восприняты заявления главы МИД Армении и получили ли они поддержку. Ведь в этом вся соль, а не в том, что армянский министр снова заученным текстом повторил требование - нет, даже не требование, а предложение, - реализация которого на практике исключена. Об этом знают и в МИД, и в конторе Никола Пашиняна. Всем понятно, что переговоры так и будут продолжаться между Баку и Ереваном, а "избранные представители" сепаратистов будут только поставлены в известность об их итогах с обязательством безоговорочного выполнения принятых решений. Этой реальности не изменят ни реплики Мнацаканяна в Женеве, ни демонстративная поездка Пашиняна накануне женевской встречи в оккупированный Кяльбаджар. Последнее можно расценить даже как вызов властей Армении международным посредникам и ОБСЕ.

А теперь об "избранных представителях". Тут сразу два любопытных момента. Интересно, что Мнацаканян употребил слово "представители", а не "власти". Этот нюанс может показаться мелочью, но не в устах дипломата. Кроме того, много вопросов к "избранности" представителей сепаратистов. И на этом стоит остановиться поподробнее.

Как известно, в текущем году в самопровозглашенном образовании под названием "НКР" пройдут так называемые "выборы". Это будет уже не первая незаконная акция, проводимая на оккупированных территориях. Результаты таких "выборов" не признаются никем, кроме таких же сепаратистских образований на постсоветском пространстве и Еревана. Не густо. Присутствие на таких мероприятиях иностранцев, купленных или заманенных обманным путем, тоже не придает им легитимности. Очень занятно читать хвалебные оды, которые выдают после обильных застолий и получения гонораров лоббисты и проплаченные журналисты.

Все это ерунда. А вот заявления международных организаций и стран-сопредседателей Минской группы о непризнании результатов таких "выборов", это уже серьезно. Эти заявления обязательно следуют за каждым незаконным шоу, чтобы подчеркнуть: официальная позиция Москвы, Парижа или Вашингтона никоим образом не отражает ту чушь, которую несут подъедающиеся на армянских хлебах парламентарии, политики и общественники ответственных за урегулирование стран.

Одним словом, никакие "избранные представители" Карабаха, что бы там ни подразумевал под этим МИД Армении, посредниками не признаются. Встречи сопредов в Ханкенди с главой сепаратистов не означают признания оккупационного режима. Кому как не армянской стороне знать, что представляют собой переговоры с террористами. Тут почти то же самое.

Тезис Мнацаканяна будет иметь силу только тогда, когда слово "избранные" можно будет ставить без кавычек. Это произойдет в том случае, если в избирательном процессе будут участвовать и азербайджанцы, имеющие полное право голоса, несмотря на то, что были изгнаны четверть века назад с родных земель. Это вынужденные переселенцы и их потомки, их многие тысячи и их голоса должны быть учтены на любых плебисцитах, проводимых на международно признанной суверенной территории Азербайджана.

Армянской стороне никто не мешает выдвинуть на переговоры представителя местной общины, который не будет позиционировать себя "государством". Армяне Карабаха смогут участвовать в обсуждениях по урегулированию только в таком статусе и наравне с представителем азербайджанской общины. Либо полное равноправие двух общин, либо сепаратистам не стоит и мечтать оказаться за столом переговоров с Азербайджаном. Никаких игр в "президентов", "самоопределение" и тому подобное, это уже пройденный этап, вчерашний день. Армении следует начать смотреть на вопрос мира в регионе более реалистично, с учетом кардинального изменения ситуации, роли Азербайджана и расстановки сил.

Четверть века назад все было по-другому, но даже тогда "референдум о независимости", организованный Ереваном в азербайджанском Карабахе, не был признан миром как законная акция, имеющая силу с точки зрения международного права. Результаты того, с позволения сказать, "референдума", проведенного кучкой сепаратистов без учета мнения азербайджанского населения, не воспринимаются никем всерьез. Даже самим Ереваном, который по сей день так и не признал "независимость" сепаратистского образования.

Смешно рассчитывать, что сегодня будут признаваться какие-то самопровозглашенные права и статусы деятелей оккупированного Арменией Нагорного Карабаха и кто-то позволит им сесть за стол переговоров. "Избранных представителей" в переговорном процессе не будет, как бы ни хотел этого Ереван и сколько бы Никол Пашинян ни пытался шантажировать своими доводами ОБСЕ.

Зульфугар Ибрагимов