В Женеве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Растянулись переговоры на два дня.

Такая длительность обсуждений говорит об их напряженности и, хотелось бы надеяться, желании не только азербайджанской, но и армянской стороны, наконец, перейти к предметному решению вопроса.

Между тем, как пишет армянское издание "168 часов", перед встречей глав МИД сопредседатели провели "достаточно жесткий разговор" с Мнацаканяном, связанный с формулировками премьер-министра Армении Никола Пашиняна по карабахскому конфликту.

Озвученные армянским премьер-министром Николом Пашиняном на пресс-конференции в Капане подходы касательно нагорно-карабахского конфликта вызвали серьезное беспокойство сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает газета.

"Посредники расценили этот шаг как очередную попытку проявления самодеятельности Пашиняна, что однозначно противоречит существующей в рамках Минской группы идеологии", - отмечается в публикации.

Отметим, что на пресс-конференции в Капане Пашинян в очередной раз продемонстрировал отсутствие внятной позиции по Карабаху и желание перебросить ответственность за решение вопроса на кого угодно, да хоть на сепаратистов. Николу показалось мало его скандального заявления "Карабах - это Армения, и точка", поставившего под серьезную угрозу мирный процесс, и теперь он решил окончательно закрыть тему достижения мира, высказавшись в Капане. Использовал он для этого излюбленный жалкий прием противопоставления себя любимого прежнему режиму, который, мол, собирался возвращать Азербайджану земли и идти на уступки, а вот он, Пашинян, предотвратил.

"Теперь пусть все кандидаты в президенты Карабаха скажут, приемлем ли для них этот текст? Пусть народ Карабаха, народ Армении скажет, приемлем ли этот текст для них?" - картинно обратился премьер-популист к армянам.

По-видимому, это был один из вариантов "референдума", который Пашинян обещал провести в Армении по карабахскому урегулированию, чтобы, дескать, последовать воле армянского народа. Кстати, позитивных откликов на этот его вопрос не последовало. Наоборот, в Армении заговорили о том, что у премьер-министра есть какой-то свой, особый, секретный план урегулирования, известный только его ближайшему окружению и держащийся втайне. Но это только внешняя мишура, аура таинственности, которую старается не снимать Никол Пашинян, на самом деле растерянный и лихорадочно ищущий способы спасти свою власть.

Как известно, правители в Армении приходят и уходят на карабахской волне. Так было с Тер-Петросяном, Кочаряном, Саргсяном, а теперь и с Пашиняном. Скинув Саргсяна, Пашинян заявил, что этим предотвратил возвращение оккупированных территорий. Теперь карабахская гильотина зависла над ним самим, и он сам вынужден искать способы спасти свою шею. Правда, ничего толкового на ум Николу не пришло, только безумная идея реинкарнации "миацума", которая разбивает все слезливые доводы Еревана и окончательно превращает Армению в изгоя.

Никол Пашинян, возможно, считает, что сказанное им остается "между нами девочками" и доходит до ушей только внутренней аудитории, на которую и рассчитано. И не понимает, что каждое его слово касательно Карабаха фиксируется международными посредниками, которым он и без того уже усложнил работу.

Так что Мнацаканяну досталось не зря. И то ли еще будет.

Зульфугар Ибрагимов