Странные вещи творятся в Армении.

Некоторое время назад новые власти страны вновь подняли тему расстрела парламента 27 октября 1999 года. Первоначально Никол Пашинян говорил о невозможности возобновления расследования, так как оно де-юре завершено, а новых обстоятельств для повторного - нет. Однако через некоторое время стало известно о выделении дела об организаторах теракта, и вокруг этого вопроса начались странные процессы.

Вначале организатор расстрела парламента Наири Унанян в связи с 20-летием теракта подал прошение о досрочном освобождении. А на днях непонятный шаг сделала вдова расстрелянного 27 октября вице-спикера Юрия Бахшяна Анаит Бахшян. Она написала письмо Пашиняну, предложив сделать его и главу парламента потерпевшими по делу...

В Армении недоумевают, каким образом спикера парламента Арарата Мирзояна, который в 1999 г. был студентом, и Никола Пашиняна, который в дни расстрела парламента был журналистом, могут, спустя 20 лет, признать потерпевшими по делу 27 октября?! Впрочем, считают армянские аналитики, в нынешней Армении возможно все, в том числе появление "новых обстоятельств" на основании "свежих" показаний главы террористической группы Унаняна.

Примечательно, что Унанян тоже на днях написал письмо премьер-министру. Заявил о готовности сотрудничать со следствием, дескать, ему есть, что сообщить. Содержание письма держится в секрете, однако власти организовали некоторые "утечки", чтобы прощупать общественное мнение и подготовить почву для дальнейших действий.

В Армении вряд ли сильно удивятся, если Наири Унанян окажется на свободе. После амнистирования Пашиняном террористов группировки "Сасна црер", виновной в теракте в центре Еревана, захвате заложников и убийстве полицейских, от премьер-министра ожидают всего. В том числе не исключается, что "новые показания" Унаняна будут продиктованы Пашиняном в обмен на обещание свободы. Что именно он может хотеть услышать от преступника? Само собой разумеется, показаний против Роберта Кочаряна. Но не только это.

Тут очень кстати будет напомнить об одном заседании постоянной комиссии Национального совета по обороне и вопросам безопасности, состоявшемся в апреле прошлого года. В ходе заседания был затронут также вопрос теракта 27 октября 1999 года. Участники поинтересовались у депутата от правящей фракции "Мой шаг", человека из ближайшего окружения Никола Пашиняна Андраника Кочаряна, будут ли новые разоблачения по делу по части заказчиков теракта. Андраник Кочарян шокировал своим ответом. Дело "27 октября" по части заказчиков раскрыто, заявил он, "это сделали российские спецслужбы - с распоряжения Владимира Путина" - заявил Кочарян.

Заявление человека Пашиняна можно смело считать позицией самого премьер-министра. То есть новые власти Армении взялись при содействии Наири Унаняна "разоблачить" Москву?

Вот так вот, не больше, ни меньше.

Зульфугар Ибрагимов