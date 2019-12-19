Карабахская дипломатия Армении трещит по швам. Более того, в политологических кругах Еревана полагают, что она уничтожена.

Причиной для таких выводов послужило следующее событие. На днях посол Франции в Азербайджане Закари Гросс побывал в офисе Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона. После встречи он сделал запись в Twitter, которую распространили армянские СМИ и соцсети. Французский дипломат отметил, что впечатлен подходами главы общины Турала Гянджалиева относительно диалога между общинами, а также поделился постом последнего, в котором выражается надежда, что следующая встреча состоится в Нагорно-Карабахском регионе.

Реакция на такое "неправильное" поведение посла страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ последовала незамедлительно.

Внешняя политика Никола Пашиняна и Зограба Мнацаканяна не оставила Армении союзников, горестно констатировал на сайте Voskanapat армянский политолог Грант Мелик-Шахназарян. Дипломатическая оборона Армении, считает он, уничтожена, и азербайджанская община стала политическим фактором.

Политический обозреватель Алла Айдиян в интервью Aysor.am тоже была вынуждена признать, что голос азербайджанской общины Карабаха звучит в последнее время все громче. "Многолетние попытки Азербайджана придать переговорам статус межобщинности, по сути, стали приносить определенные плоды. Уже двое из сопредседателей МГ ОБСЕ - Россия и Франция - в той или иной степени легализовали эту структуру", - заявила она.

А вот и реакция на более официальном уровне. "На данном этапе переговоров по урегулированию карабахского конфликта термина "азербайджанская община Карабаха" просто не существует", - заявил журналистам заместитель председателя постоянной комиссии по внешним сношениям армянского парламента Ованес Игитян. Армянский депутат считает, что если в Армении азербайджанцев Карабаха считают несуществующими, то так оно и есть на самом деле.

Основная причина истерики, устроенной армянской стороной, это страх. В первую очередь, в Армении опасаются, что международные посредники в конце концов признают истину и приравняют армян Карабаха к азербайджанцам. И, о ужас, в один прекрасный день азербайджанская община окажется стороной конфликта, что, как считает Айдиян, "в корне не соответствует ни сути конфликта, ни его реалиям".

В экспертных кругах Армении требуют от властей экстренных и жестких мер. Но какие, собственно, меры может предпринять Ереван в данном случае? Никакие. Обвиняемые в бездействии Никол Пашинян и МИД не смогут остановить начавшегося процесса. И, надо сказать, они это прекрасно понимают. Не случайно после заявления Сергея Лаврова в Баку с армянской стороны не было сделано осуждающих официальных заявлений.

Напомним, что на пресс-конференции в ходе визита в Азербайджан, глава МИД России заявил, что выступает за контакты между общинами Нагорного Карабаха. Впервые внимание страны-сопредседателя было акцентировано на праве обеих общин определять судьбу региона. Это можно назвать даже революционным прорывом, так как все годы так называемого урегулирования речь шла только об армянах НК, а изгнанное и подвергшееся этническим чисткам азербайджанское население во внимание не принималось.

"Я за контакты между общинами, и чтобы они возобновились. В итоге все равно ВСЕ население Карабаха должно будет решить, как им жить", - заявил Лавров.

Чрезвычайно раздражает армянскую сторону и то, что официальные лица зарубежных стран отказывают во встречах представителям сепаратистского режима оккупированного Карабаха, но при этом встречаются с руководством азербайджанской общины. Наши соседи не видят, точнее, не хотят видеть разницы между оккупационным режимом никем не признанного образования и легитимной общественной организацией. А разница огромная. Сепаратистское руководство НК - это банда военных преступников, живущих на оккупированных азербайджанских территориях по паспортам Республики Армения, так как никаких корочек так называемой "НКР" никто в мире не признает. По карабахским "паспортам" можно ездить только в Армению и на оккупированные территории Грузии, не дальше. В свою очередь, Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона - это легитимная структура, общественная организация, обладающая всеми юридическими правами. И то, что сегодня азербайджанская община все громче заявляет о своем праве вернуться на родные земли, - это вполне закономерное развитие ситуации.

Армянская сторона часто делает заявления о том, что азербайджанцы никогда не жили в Нагорном Карабахе и в НК якобы никогда не было двух общин, сказал в беседе с нами председатель Азербайджанской общины Турал Гянджалиев, комментируя обеспокоенность армянской стороны по поводу активизации структуры.

По его словам, что бы там не говорили в Армении, а в мире уже начинают понимать, где правда, а где ложь. И активная деятельность, которую развернула община в последние месяцы, уже дает свои плоды. Не удивительно, что эти результаты так пугают армян.

"Многие годы Армения проводит политику дискриминации. Оккупантами был совершен Ходжалинский геноцид, на захваченных Арменией землях уничтожается культурное и религиозное наследие азербайджанского народа. Все это вписывается в идеологию, проводимую Ереваном.

В нынешнем году сопредседатели минской группы ОБСЕ совершили два визита в регион и оба раза встретились с азербайджанской общиной. В заявлениях посредников после проведенных встреч было вновь подчеркнуто, что азербайджанская община Нагорного Карабаха имеет равные права и интересы с армянской общиной. Понятно, что армянская сторона не переваривает позицию азербайджанской общины и даже отрицает сам факт нашего существования. Армения очень хотела, чтобы мир забыл об азербайджанцах Карабаха, но ей это не удалось", - сказал Турал Гянджалиев.

Возвращаясь к панике в Армении, следует обратить внимание наших соседей еще на одну ошибку в их аргументах. Неправильно считать, что Азербайджан пытается приравнять азербайджанскую общину Карабаха к сепаратистскому режиму. Не дай бог. Как раз наоборот, азербайджанская сторона надеется, что разум возобладает, и армяне Карабаха начнут в конце концов осознавать себя не как "государство", а как этническая община региона, которая хоть и составляла большинство, но это большинство никогда не было подавляющим. Кроме того, хорошо известно, каким образом формировалось "армянское большинство" на азербайджанских землях, в том числе на территории нынешней Армении, в последнюю сотню с хвостиком лет. Так что армянам лучше об этом помолчать.

Думается, азербайджанским беженцам из Армении тоже пора подать голос и заявить о себе. По сей день международное сообщество, посредники в конфликте, правозащитные организации и прочие мировые инстанции продолжают делать вид, что Армения была моноэтническим государством со дня сотворения. Никто не задается вопросом, куда вдруг исчезли сотни тысяч проживавших там до конфликта азербайджанцев, мир старается закрывать глаза и затыкать уши, когда речь заходит о судьбе огромного количества людей, в короткие сроки изгнанных с земель своих предков в Армении.

Слишком много за минувшие три десятилетия говорилось о правах армян. Давно пора наконец заставить мир заговорить и о правах азербайджанцев, истинных хозяев того, на что претендует Армения. Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона показала, что эта задача выполнима.

Зульфугар Ибрагимов