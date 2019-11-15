https://news.day.az/politics/1176117.html Азербайджанка, выжившая в Ходжалы, встретилась в США с свидетелем Холокоста - уникальные кадры - ФОТО
Азербайджанка, выжившая в Ходжалы, встретилась в США с свидетелем Холокоста - уникальные кадры - ФОТО
Представители азербайджанской общины Нагорного Карабаха, в том числе председатель общины Турал Гянджалиев, член делегации Гюльмамед Мамедов и свидетели Ходжалинского геноцида Дурдана Агаева и Джейхун Алекперов находятся с визитом в США.
Как передает Day.Az, это первая зарубежная поездка азербайджанской общины Нагорного Карабаха в таком составе.
На время визита запланированы встречи в Лос-Анджелесе с местными общественно-политическими деятелями, исследовательскими центрами и журналистами.
Отметим, что во время визита свидетель Ходжалинского геноцида Дурдана Агаева встретилась с Джошуа Кауфманом - 92-летним жителем США, который пережил Холокост.
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