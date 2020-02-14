"На мой взгляд, Ереван окончательно заигрался в миф о некой своей значимости и мощи своей армии. Заявление Пашиняна о том, что нападение на оккупированный Нагорный Карабах - а по существу возможные меры со стороны Азербайджана по возврату своих территорий - будет считаться нападением на Армению, не выдерживают никакой критики".

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Отметим, что, находясь в Германии, премьер-министр РА Никол Пашинян на одной из встреч заявил, что Ереван будет "воспринимать нападение Азербайджана на Карабах как нападение на Армению".

По мнению Михайлова, Армения выглядит довольно сомнительно в роли "гаранта безопасности" Карабаха, готового биться за сепаратистов. Пашинян своим заявлением представляет азербайджанские земли армянскими, вопреки мнению мирового сообщества и основного гаранта безопасности региона - России.

"Армения, мечущаяся между Западом и Москвой, в лице Пашиняна не имеет права заявлять подобное, так как тем самым подставляет Москву, пока что являющуюся гарантом безопасности самого Еревана. Отмечу - гаранта безопасности населения, но не некомпетентных политиков фонда Сороса", - сказал Михайлов.

Лейла Таривердиева