На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии была рассмотрена жалоба в связи с результатами голосования в Сумгайытском избирательном округе №42.

Как передает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, было принято решение о направлении жалобы в Окружную избирательную комиссию для рассмотрения.