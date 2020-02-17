https://news.day.az/politics/1203894.html ЦИК вынес решение по одному из избирательных округов
ЦИК вынес решение по одному из избирательных округов
На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии была рассмотрена жалоба в связи с результатами голосования в Сумгайытском избирательном округе №42.
Как передает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, было принято решение о направлении жалобы в Окружную избирательную комиссию для рассмотрения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре