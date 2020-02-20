Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Италии один на один - ФОТО
20 февраля в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Итальянской Республике.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл в римский Дворец Куиринале.
В честь главы Азербайджанского государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встретили Президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии.
Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.
Президенты Азербайджана и Италии обошли строй почетного караула.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла сделали совместное фото.
Представители делегации Азербайджана были представлены Президенту Италии, а представители делегации Италии - Президенту Азербайджана.
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