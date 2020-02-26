Ходжалинский геноцид - это преступление, не имеющее срока давности. Такое трудно простить и невозможно забыть, если только память не притупится восстановившимися отношениями и попытками диалога между народами. Сотни мирных граждан, вырезанных армянскими боевиками, - это боль народа Азербайджана, которая на века.

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что как раз на днях наткнулся в Интернете на публикацию под названием "За что ненавидят армян. Армянский зоговор", опубликованную Яндекс. Ошибка в слове "заговор" говорит сама за себя и, прежде всего, о том, что автор - недалекий человек ярко националистических взглядов, присущих чаще всего населению нынешней Армении, считает Михайлов.

"В публикации говорится о том, что бедных армян все не любят, потому что они самые древние, самые умные и самые богатые. Это же надо сморозить такую глупость... Да, армяне древний народ, но это народ, который благодаря собственным политикам регулярно нарывается на проблемы, и не более. Вместо того, чтобы писать подобное, лучше бы подумали о следующем: вас будут уважать, если вы признаете все свои ошибки, покаетесь и найдете точки соприкосновения с тем же азербайджанским народом, который в Ереване, мягко говоря, не любят. А покаяться есть за что. В первую очередь, за Ходжалы", - подчеркнул российский эксперт.

"А с турками и с мнимым "геноцидом армян" как быть? - продолжил наш собеседник. Полтора миллиона якобы жертв в Османской империи - это откуда такая цифра? Известно, что сначала заявлялись сто тысяч "жертв", потом их стало двести тысяч, а сейчас больше миллиона. Нельзя играть такими вещами и такими эмоциями", - считает эксперт.

По словам Михайлова, начало ХХ века было трагичным для многих стран. Рушились империи, две мировые войны выкосили десятки миллионов мирных жителей. Французы, потерявшие на полях Первой мировой более миллиона человек, не вопят о геноциде со стороны немцев. Русские, отдавшие десятки миллионов жизней в войнах, в том числе и за армян, тоже не кричат о геноциде. Это была общая трагедия, из которой мир вынес соответствующие уроки для недопущения подобного в будущем.

"А что же якобы "натерпевшиеся" от всех армяне? Вняли ли они урокам истории? По-моему нет, если учинили резню в Ходжалы, уничтожая женщин, детей и стариков. Нужно принимать свои ошибки и научиться просить прощения. Это не страшно, зато по совести, и вас поймут и, возможно, простят. Так что, на мой взгляд, всем нам необходимо опомниться, чтобы взаимная ненависть, подхлестываемая неразумными лидерами, не взорвала мир до полного уничтожения. Вот об этом надо писать и кричать, а не о том, чего не было, либо было, но не в том формате и не в тех масштабах, о которых пишутся армянские и проармянские истории", - заключил Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева