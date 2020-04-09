Пашинян теряет контроль над распространением коронавируса

"В Армении коронавирус распространяется с безудержной скоростью. Уже понятно, что НП (Никол Пашинян) никак не может повлиять на процесс. Все оставлено на произвол. Сколько распространится - распространится. Это эпидемия, однажды она достигнет своего пика и отступит. Может, летняя жара поможет, а может, комары и мухи усугубят ситуацию. Предоставленные мной гарантии в основном игнорируются. Есть проблема: для претворения в жизнь этих гарантий требуются определенные способности. У нынешнего правительства их нет".

Такую запись оставил на своей странице в Facebook бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

По словам Багратяна, Ереван находится в позорном состоянии. Улицы не моются, тротуары не дезинфицируются, подъезды и лифты - так же. "Мэра АM (Айк Марутян) не видно с его командой - обычный дезертир. Дезертир также ТР (Татевик Ревазян). Из-за того, что вовремя не был остановлен рейс в Милан, эта женщина заразила всю страну. Ни премьер-министр, ни президент не отваживаются посетить хотя бы раз больницу, поговорить с пациентами и врачами и повысить зарплату медработников. Н.П. оставил основную работу на коменданта и, сидя на месте, обзванивает того - этого, обсуждает "капитальные программы"", - написал Багратян, выразив надежду, что однажды все это закончится и произойдет смена власти.

Действительно, в Армении в сложившейся ситуации царит полный хаос. Нет четкой организации работы по противодействию вирусу, нет государственных структур, мобилизованных на решение проблемы, все происходит абы как. А информацию население получает только из фейсбучных прямых эфиров премьер-министра.

Пользователи соцсетей отмечают, что до пандемии премьер Армении любил соперничать с Грузией и Азербайджаном, хвастаясь экономическими показателями, и позиционировать страну как регионального лидера. "Бархатная" революция переместилась в плоскость статистики. Сейчас Пашинян не хочет замечать реальную, коронавирусную статистику. Ему это невыгодно, так как Армения сегодня на самом деле стала, в плохом смысле, региональным лидером - в расчете количества заразившихся на 1 млн. населения впереди РА лишь Иран.

Зульфугар Ибрагимов