Шахин Исмаилов: Вклад Президента Ильхама Алиева в борьбу с COVID-19 на международном уровне свидетельствует о его безусловном лидерстве

Вклад Президента Ильхама Алиева в борьбу с COVID-19 на международном уровне свидетельствует о его безусловном лидерстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в воскресенье депутат Шахин Исмаилов.

Депутат добавил, что транснациональные компании в мире являются не только серьёзной экономической силой, но и имеют большой политический вес. Иногда такие компании называют государствами без границ.

"Бюджеты таких компаний превышают бюджеты большинства стран мира. Поэтому государства придают большое значение сотрудничеству с ними. Следует признать, что не каждое государство интересует такие компании. В этой связи, отношение к Азербайджану, озвученное исполнительным вице-президентом CISCO, с одной стороны являются показателем растущего авторитета нашей страны в мире, а с другой стороны - напрямую связаны с личным авторитетом Президента Ильхама Алиева. Трудности, связанные с пандемией COVID-19, стали ощущаться и в нашей стране. В результате неотложных шагов, предпринятых главой нашего государства в борьбе с пандемией коронавируса и проводимой под его руководством продуманной политики, наша страна входит в число стран, которые меньше всего пострадали от тяжелых последствий этого глобального бедствия. Азербайджан выделил достаточные средства для борьбы с пандемией и в короткие сроки организовал производство медицинских масок и защитных средств, и, таким образом, смог быстро подготовить систему здравоохранения для борьбы с этим вирусом. Месседж главы государства был предельно понятным и простым - здоровье азербайджанского народа является важнейшим вопросом и у государства есть возможность и воля сделать для этого все необходимое.

В то же время Азербайджан внес солидный вклад в международную борьбу с пандемией. Достижения нашей страны в этом направлении высоко оцениваются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими странами. В столь трудное для мира время, Азербайджан не пожалел помощи для зарубежных стран и организаций. Важный вклад Президента Ильхама Алиева в борьбу с COVID-19 на международном уровне, опыт нашей страны, международная поддержка его инициатив, являются показателем экономической и политической силой нашей страны и непререкаемогоавторитета Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

Исмаилов отметил, что проблемы, вызванные коронавирусной пандемией, приводят к появлению новых вызовов во всем мире. Одна и самая важная из этих проблем - это более широкое применение технологических возможностей.

"На видеоконференции, проведенной по по инициативе руководства компании CISCO, Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул вопросы международной безопасности Азербайджана, диверсификации энергоснабжения и политических реформ. Слова озвученные исполнительным вице-президентом CISCO Келли Крамер стали показателем растущего авторитета нашей страны в мире: "Вы проявили лидерские усилия в организации заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств и встречи Движения неприсоединения в связи с вирусом COVID-19". Здесь стоит вспомнить, что оба международных мероприятия были организованы с использованием оборудования CISCO. Сотрудничество с этими компаниями еще больше укрепит нашу страну и повысит ее авторитет в будущем", - сказал он.