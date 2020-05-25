Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Грузии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая госпожа Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу наилучшие пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника дружественной Грузии - Дня независимости.
Нынешнее состояние азербайджано-грузинских отношений добрососедства и стратегического партнерства вызывает удовлетворение. Контакты высокого уровня между нашими странами, постоянно расширяющееся взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической и других сферах - характерные особенности наших связей. Уверен, что благодаря совместным усилиям это сотрудничество и впредь будет успешно продолжаться на благо наших народов.
Хочу отметить, что азербайджанский народ солидарен с грузинским народом и в это трудное время, когда человечество столкнулось с пандемией COVID-19.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Грузии - постоянного благосостояния", - говорится в поздравительном письме.
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