https://news.day.az/politics/1258288.html Руководитель Baku Network Эльхан Алескеров принял участие в ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» - ВИДЕО
Руководитель Baku Network Эльхан Алескеров принял участие в ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» - ВИДЕО
Состоялся очередной выпуск ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" с участием руководителя экспертного совета Baku Network Эльхана Алескерова и российского журналиста и издателя Арама Габрелянова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Представляем вниманию читателей выжимки из выступления руководителя экспертного совета Baku Network Эльхана Алескерова:
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