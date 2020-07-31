Руководитель Baku Network Эльхан Алескеров принял участие в ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Состоялся очередной выпуск ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" с участием руководителя экспертного совета Baku Network Эльхана Алескерова и российского журналиста и издателя Арама Габрелянова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представляем вниманию читателей выжимки из выступления руководителя экспертного совета Baku Network Эльхана Алескерова: