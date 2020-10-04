Освобождение Суговушана делает нас на шаг ближе к Агдере и Саргсангскому водохранилищу

Азербайджанская армия продолжает успешное контрнаступление. Сегодня с фронта пришла радостная весть - азербайджанские воины подняли национальный флаг над Мадагизом. Хотя нет, уже не над Мадагизом, а над Суговушан - Президент Ильхам Алиев распорядился вернуть этому населенному пункту его историческое, азербайджанское название.

Освобождение любой части наших территорий имеет большое значение, в том числе морально-психологическое. Каждая победа, каждая удачная операция воспринимается нашим народом, а тем более личным составом, который ведет боевые действия, с воодушевлением и укрепляет нашу уверенность в достижении цели.

Об этом сказал Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Что касается непосредственно населенного пункта Суговушан, то, по словам военного эксперта, это направление имеет оперативно-стратегическое значение.

"Во-первых, открывается дорога на Агдере. Взятием Суговушан перекрывается фактически единственный путь снабжения этого города. Перекрытие основной артерии открывает перспективы для дальнейшего успешного развития контрнаступательной операции, продвижения вперед на агдеринском направлении и решения вопроса освобождения этого населенного пункта. Во-вторых, мы открываем путь к Сарсангскому водохранилищу", - отметил полковник запаса.

По словам Рамалданова, Суговушан имеет очень выгодное расположение. Он находится на высоте и позволяет контролировать обширную территорию. Корме того, взятие этого населенного пункта повышает возможности разведки артиллерийских точек противника, которые ведут огонь по городу Тертер и прилегающим селам.

"Детали и подробности, конечно, раскрывать не могу. Боевые действия продолжаются, впереди нас ждет еще немало хороших новостей. Могу лишь сказать, что с использованием ударных беспилотников и других огневых средств противнику был нанесен огромный ущерб, и этот населенный пункт был освобожден с наименьшими потерями для азербайджанской армии", - подчеркнул Шаир Рамалданов.

P.S. Сегодня же азербайджанская армия освободила от оккупации еще 7 сел в Тертерском, Джабраильском и Физулинском районах.

Лейла Таривердиева