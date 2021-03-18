Французский поцелуй: как мсье Лакот армян порадовал

Посол Франции в Армении Джонатан Лакот вляпался в очередную провокацию. Безусловно, подстроенную армянскими СМИ, но опытный дипломат тем и должен отличаться от обывателя, что умеет вовремя понять провокационность задаваемых ему вопросов и дать на них максимально обтекаемый ответ, не превращаясь в информационное орудие армянской стороны.

Увы, у мсье Лакота этого не получилось. На состоявшейся 17 марта на пресс-конференции он порадовал армянскую публику ответом на вопрос о боевиках и диверсантах, которых в РА с достойным лучшего применения упорством называют "военнопленными" и "заложниками". "Мой подход прост - все пленные должны быть освобождены. Это касается не только пленённых до трехстороннего заявления 9 ноября 2020, но и всех пленных в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями", - отметил он.

После чего, французский дипломат также напомнил, что МГ ОБСЕ является единственным международно признанным форматом, в рамках которого осуществляется поиск урегулирования карабахского конфликта дипломатическим путем. Оба его умозаключения нуждаются в комментариях.Начну с рассуждений посла Франции про армянских "военнопленных" и "заложников".

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в интервью российской "Независимой газете" дал максимально полный ответ на этот вопрос. Понимаю, что посол Франции в РА может не читать российских СМИ, но он обязан быть в курсе позиции той страны, в огород которой бросил камень. А ее Полад-муаллим, являющийся образцовым дипломатом, представил весьма четко.

"Военнослужащие из Армении были захвачены в результате антитеррористической операции спецслужб Азербайджана. Эта диверсионная группа была заброшена на наши территории в конце ноября 2020 года с целью совершения террористических актов против Вооруженных сил Азербайджана и гражданских лиц. Они успели убить четырех военнослужащих азербайджанской армии и одного гражданского. Члены диверсионной группы были обезврежены в декабре прошлого года в Ходжавендском районе Азербайджана, то есть спустя месяц после окончания войны и подписанного заявления. Все они привлечены к уголовной ответственности, и в настоящее время расследование продолжается. Совершенно очевидно, что эти лица ни по каким международным конвенциям не могут рассматриваться в качестве военнопленных и на них не распространяются положения вышеуказанного трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.", указал П.Бюльбюль оглы.

Было бы правильно, чтобы посол Франции в РА заучил все то, о чем сказал посол Азербайджана в России. Помочь ему в этом мог бы посол Франции в нашей стране Закари Гросс. Которого мсье Лакот поставил в весьма неловкое положение. Понятно, что в МИД Франции призывают своих послов в разных странах мира содействовать укреплению французского авторитета по месту аккредитации.Соответственно, мсье Лакот вынужден ублажать армянскую публику радующими ее речами. Но их слышат и в Азербайджане. И французскому послу в нашей стране регулярно приходится оправдываться.

Мсе Закари, помнится, уже вынужден был это делать после откровенно несуразного заявления президента Франции Эммануэля Макрона в поддержку Армении. Кстати, именно мсье Макрон в свое время играл на свирели армянской дезинформации, распространив ложь про "более 300 сирийских боевиков, которых перебросили через Турцию в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях на стороне Баку.".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений за слова главы ее государства. У нас нет наемников, но есть армия, состоящая из 100 тыс. бойцов", - заявил он в интервью телеканалу Al Arabiya. Азербайджанская сторона запросила доказательства того, что сирийские боевики были переброшены в республику через Турцию, добавил президент нашей страны. Их Азербайджану не предоставили до сих пор.

И эти неприемлемые обвинения существенно подорвали отношения между нашими странами. А потому было еще и принятие сенатом Франции резолюции о необходимости признания несуществующей "Нагорно-Карабахской Республики". Посол Франции в нашей стране тогда очень старался доказать, что это всего лишь позиция некоторых сенаторов, а официальная позиция Франции состоит в признании территориальной целостности Азербайджана.

Но, все равно, даже после его оправданий, еще более снизилось уважение и доверие к Франции, как стране-сопредседателю МГ ОБСЕ. Тем более, что на находившиеся под оккупацией территории Азербайджана, часто наведывались французские политики. Чего стоит хотя бы провокационная деятельность так называемого Круга дружбы "Франция-Арцах"?!

Плюс, официальный Париж, занимаясь поисками вымышленных и бездоказательных поводов для обвинений в адрес официального Баку, не видит всех преступлений, творимых армянской стороной. Напомню, что накануне начала военных действий в Карабахе, достоверные, в том числе иностранные, источники распространяли достаточно правдивую информацию о переброске Арменией в Карабах террористов ПКК из Ирака и Сирии.

В частности, турецкое издание Yeni Şafak писало о том, что сдавшийся силам безопасности Турции в конце 2020 года террорист И.Ч. говорит, что ПКК отправляла своих террористов в Карабах для поддержки армян. По словам террориста, почти все члены их организации знали об этом. Но это еще не все. Популярный журнал General de Europe опубликовал статью эксперта по Ближнему Востоку, доктора политических наук Себастьяна Буссуа с заголовком "Нагорный Карабах: предварительное расследование, начатое Францией".

В материале рассказывается о воевавших в Карабахе французских гражданах и о начале расследования в их отношении. Автор напоминает, что Баку сообщил международному сообществу о незаконном участии на стороне оккупантов десятков боевиков из числа французских армян, что было признано незаконным. По словам эксперта, эти лица, отправившиеся защищать сепаратистский режим в Карабахе и оккупационную армию, сначала были доставлены в Ереван, а затем переброшены в зону военных операций.

В действительности армянская сторона должна была незамедлительно выдворить иностранных боевиков, так как их действия рассматриваются в контексте международной борьбы с террористами. В статье отмечается, что в связи с этим, недавно посольство Азербайджана во Франции обратилось в прокуратуру страны с необходимыми доказательствами с целью добиться расследования военных преступлений, совершенных французскими гражданами армянского происхождения, которые в течение нескольких недель воевали в Карабахе.

Дипмиссия также обратилась к прокурору с просьбой возбудить следствие в отношении этих лиц, чтобы в будущем они не представляли опасности ни для Кавказа, ни для Франции. Благодаря усилиям азербайджанской стороны французское правосудие приступило к предварительному расследованию, а пограничная полиция в настоящее время проверяет всех пассажиров, направляющихся из Еревана во Францию, и ведет опрос на предмет выявления причин их пребывания в регионе.

Таковы реалии. Франция, как ни крути, сама способствовала отправке в Карабах тех, кого в РА называют "добровольцами" и кто в реальности был боевиком.Это обстоятельство , по "странному" стечению обстоятельств, выпало из поля зрения мсье Лакота. Но мы все помним. И делаем выводы. Главный из которых состоит в том, что слишком много накопилось фактов откровенно анти-азербайджанских действий и заявлений со стороны Франции. И все это покрывает большим туманом отношения между нашими странами.

Акпер Гасанов