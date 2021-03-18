Шведская рокировка для Азербайджана и Армении

Действующий Председатель ОБСЕ, Министр Иностранных дел Швеции Анн Линде совершила 14 -16 марта 2021 года блиц визиты в Баку и Ереван, в ходе которых провела встречи с руководством Азербайджана и Армении.

На первый взгляд этот визит ничем не отличался от предыдущих визитов Действующих Председателей ОБСЕ, которыми по принятой процедуре является министр иностранных дел страны-председателя организации, меняющийся каждый год.

Но впервые такой визит проходил в условиях новой геополитической реалии, сложившейся после окончания Второй Карабахской войны.

Начиная со второй половины 1992 года, международным сообществом именно ОБСЕ (тогда СБСЕ) был выдан мандат на посредническую миссию по мирному урегулированию Карабахского конфликта. Увы, все попытки этой влиятельной международной организации сделать что-нибудь в мирном урегулировании конфликта полностью провалились, из-за неконструктивной непримиримой политики Армении.

Теперь же, после окончания войны и практического окончания конфликта, в результате чего Азербайджан вынудил Армению выполнить 4 резолюции СБ ООН и решения ОБСЕ, восстановив территориальную целостность и освободив оккупированные территории, Швеция как действующий Председатель ОБСЕ, делает очередную попытку восстановить уже поблекший имидж организации в вопросе мирного урегулирования завершившегося конфликта.

Справедливости ради надо отметить, что это не первая попытка Швеции проявить себя в этом направлении, являясь членом Минской группы по урегулированию конфликта.

Ещё в октябре 1993 года, Министр Иностранных дел Швеции Маргарет афф Углас совершила визит в регион и попыталась остановить вооруженное противостояние сторон, но потерпела неудачу, так как тогда армянская сторона, воодушевлённая своими успехами, отказалась обсуждать какой-либо диалог с Азербайджаном.

Но время все поменяло и расставило по местам. Азербайджан, одержав победу во Второй Карабахской войне и принудив Армению выполнять резолюции СБ ООН, готов начать диалог с Арменией для достижения окончательного мира и начала регионального сотрудничества, при условии отказа Армении от территориальных претензий, поддержки сепаратизма, признания и территориальной целостности Азербайджана.

Побывав в Баку и проведя встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, Министром Иностранных дел Д. Байрамовым и другими официальными лицами, А.Линде сама смогла убедиться в том, что азербайджанская сторона настроена на налаживание диалога с Арменией, выполняет все условия достигнутых трёхсторонних Заявлений и старается делать все, чтобы добиться интеграции в азербайджанское общество армянского населения Карабахского региона Азербайджана, полностью обеспечив им все права, гарантированные Конституцией Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев на встрече с А. Линде ещё раз подчеркнул готовность азербайджанской стороны к налаживанию регионального сотрудничества, в особенности в сфере открытия транспортных коридоров.

Ярким примером конструктивной позиции Азербайджана, слова и дела у которого никогда не расходятся, явилось принятое 17 марта 2021 года решение о том, чтобы ввиду ремонта газопровода из России в Армению через Грузию, разрешить транзит российского газа в Армению через Азербайджан.

Данное решение явилось не только примером того, что завершение Карабахского конфликта создало предпосылки для возможного сотрудничества, но ещё раз доказало добрую волю Азербайджана, которой не смотря на радикальную позицию ряда армянских политиков, пошёл на встречу Армении, чтобы не дать замерзнуть простым армянским гражданам в условиях холодной весны.

Наверняка это оказалось еще одним доказательствам стремлений Азербайджана добиться мира и безопасности в регионе, о чем говорили со шведским министром в Баку.

К сожалению, то о чем говорили А. Линде в Ереване, оказалось полным антагонизмом тому, что она услышала в Баку. Армянские руководители в очередной раз завели свою старую пластинку о статусе, который давно выброшен на свалку истории, вспомнили мифических сирийских боевиков, о которых все давно забыли, пропели жалобные песни о судьбе захваченных после перемирия террористов, посетовали на то, что стали жертвой "агрессии Азербайджана и Турции", хотя всем известно, что все боевые действия велись на международно признанной территории Азербайджана.

Подобные речи армянских политиканов наводят на мысль, что армянская сторона не готова к налаживанию мирного сотрудничества, а лишь хочет выиграть время, чтобы восстановить военную мощь и снова все начать сначала.

Забыв, что перед ними Действующий председатель ОБСЕ, организации, которая призвана обеспечить безопасность и сотрудничество в Европе, армянская сторона поднимает опять эти темы, заранее зная, что они являются неприемлемыми для азербайджанской стороны.

Своими выступлениями говоря о желании вести переговоры о мире, армянская сторона как бы заранее обрекает любой переговорный процесс на крах. Ведь азербайджанская сторона не раз заявляла о том, что обсуждение вопроса статуса является красной линией и поднимая снова этот вопрос, армянская сторона делает это специально, чтобы затем обвинить Азербайджан в срыве переговоров.

На встречах в Ереване армянские лидеры повторили свои уже набившие оскомину тезисы о самоопределении армянского населения Карабаха, при этом сделав вид, что не существует заявления Действующего Председателя ОБСЕ на Лиссабонском саммите 1996 года, где четко и конкретно подтверждена территориальная целостность Азербайджана и Армении в международно признанных границах.

При этом там нет и слова о самоопределении армянского населения ввиду того, что армянский народ уже самоопределился-создав Республику Армения на исторических азербайджанских землях. Особо отличился премьер-министр Н. Пашинян, который продолжает увязывать окончательный мирный договор с фантастическими бреднями о статусе и самоопределении, которые ничего хорошего армянской стороне не сулят.

Шведский министр, выслушав армянских собеседников, наверняка должна была сделать вывод, что воинствующий дух Еревана противостоит миролюбивому настрою Баку.

На встрече А.Линде с неким Д.Бабаяном, который кличит себя главой МИД сепаратистов, пустился в раж и совсем забыл об уроках преподанных азербайджанским железном кулаком. Обвинив Азербайджан во всех "смертных грехах", этот деятель забыл зачем его позвали на встречу, а позвали лишь потому, что как правило, в ходе таких визитов организовались встречи с представителями азербайджанского и армянского населения Карабаха.

Полным диссонансом выглядели спутанные, полные агрессии и ненависти к азербайджанцам речи с тем, что говорили представители азербайджанского населения, которые говорили о готовности жить в мире и согласии с армянским населением Карабахского региона Азербайджана.

Вообще можно заметить, что как у армянских политиков, так и у армянской прессы тема туркофобии и антиазербайджанизма является ключевой и направлена на поддержание этих непримиримых настроений в армянском обществе.

Пользуясь любой возможностью, армянские политтехнологи делают все, чтобы не допустить налаживание мира. Любой армянин, выступающий за диалог с Азербайджаном, немедленно подвергается обструкции и гонениям.

Ярким примером этому является та истерическая компания, которую развернули против известного армянского актера Ованеса Азояна, который осмелился положительно откликнуться на мирные инициативы Президента Ильхама Алиева, увидев мир в его лице.

Видимо экспертам ОБСЕ стоит заняться этой армянской проблемой, чтобы наконец действительно начать готовить Армению к окончательному миру. Любые переговоры о "прочном" мире, о котором говорят и любят рассусоливать армянские лидеры, возможно лишь на базе признания территориальной целостности, нерушимости границ и отказа от поддержки сепаратизма.

Если армянская сторона наконец это не осознает, то никакое посредничество не поможет. Визит Министра иностранных дел Швеции А. Линде ещё раз показал, что на "шахматной доске" произошла окончательная смена фигур, армянская сторона получила шах и находится в шаге от полного мата, избежать которого можно лишь приняв условия Азербайджана.

Пярвин Мирзазаде