История краха проекта "Армения"

Сто лет по меркам истории срок не такой уж большой, но достаточный для того, чтобы то или иное географическое образование могло доказать свою способность к развитию и готовность к государственности. Армении не удалось ни того, ни другого.

16 марта исполняется сто лет со дня подписания Московского договора, определившего современные границы республик Южного Кавказа и фактически передавшего армянам Зангезур. Получив впервые в своей истории какие-то конкретные границы для национального самоопределения, армянство тем не менее осталось очень недовольно тем, что в составе Азербайджана были оставлены Карабах и Нахчыван. Даже отторжение от нашей республики в пользу Армении Зангезура не смогло подсластить армянам эту пилюлю. Мы уже не говорим о территориях Турции, которые они тоже рассчитывали заполучить за счет протекции России, как всегда, слишком завысив свою значимость.

Сегодня наши соседи все еще не понимают, что были и остаются всего лишь безвольным и не особо востребованным инструментом геополитики держав, а отношения с Анкарой для Москвы, как и сто лет назад, являются приоритетом. Это непонимание реалий, как исторических, так и современных, заставляет их в связи со 100-летием Московского договора делать заявления, принимать какие-то обращения и требовать от Москвы не продлевать, денонсировать, пересмотреть этот документ.

Выглядит это жалко и смешно. Особенно на фоне итогов 44-дневной войны и совместных действий Москвы и Анкары в плане поддержания мира в регионе. Несмотря на участие российской стороны в процессах конца 80-х - начала 90-х, она впоследствии не оказала Армении никакого содействия в закреплении результатов оккупации, хотя могла бы. При этом, все годы конфликта Республика Армения оставалась форпостом России и рассчитывала, что ей за это что-то причитается.

Надеется на это армянство и сегодня. Союз армян России планирует, как сообщают армянские СМИ, выступть с обращением к российскому руководства с призывом не продлевать Московский договор от 16 марта 1921 года и денонсировать Карсский договор от 13 октября 1921 года, по которому "два непризнанных международным сообществом государства - большевистская Россия и кемалистская Турция, поделили между собой исторические земли третьего государства - Армении, без ее участия".

Президента РФ пытаются убедить, что непродление Московского и денонсация Карсского договоров исходит (!) из "национальных интересов России и на сегодня является единственным ключом для укрепления роли России на Кавказе и на Ближнем Востоке". Похоже, "национальными интересами" России армянство считает разрыв дипломатических и прочих отношений с Турцией, который непременно последует за подобным безумным шагом, если он будет сделан. Армянская сторона также не осознает, что денонсация этих договоров станет катастрофой для Армении, так как вместо присоединения чужих территорий она может вовсе исчезнуть с карты мира.

Надо сказать, что не только армянство, но и определенные тюркофобские политические круги самой России временами пытаются оперировать вопросом договоров с Турцией. Несколько лет назад, пользуясь напряженностью между Москвой и Анкарой, с предложением денонсировать Московский договор выступили в Госдуме депутаты от Компартии и Справедливой России. Тема была немедленно подхвачена в Армении и диаспоре, но ажиотаж скоро погас, так как от официальной Москвы не последовало никакой реакции.

Обращения из Еревана и проармянских кругов РФ по поводу денонсации договоров между Турцией и Россией совершенно абсурдны и не выдерживают никакой критики, считает директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов.

По его словам, процессы в этом вопросе развиваются не по армянской логике, а по логике интересов региональных держав. И если присмотреться, можно увидеть, что через сто лет ситуация во многом повторяется.

Еще за два года до последней войны я говорил о том, что к столетию подписания Московского и Карсского договоров между Россией и Турцией на Кавказе складывается ситуация, схожая с той, что имела место в 1918-1920 годах. Это касалось и положения, в которое попала дашнакская Армения с ее премьер-министром Качазнуни, и того разгрома, который нанесла ей Турция, и того, что армянам не помогли их западнее партнеры.

Азербайджан тоже нанес тогда серьезный удар дашнакской Армении, защищая свои земли в Карабахе и Зангезуре. В итоге все это привело к краху Армении и к тому, что большевистская Россия и кемалистская Турция договорились о мире. То же самое мы наблюдаем и сегодня.

Дашнакская Армения пала и ушла под влияние большевиков Развитие ситуации приняло такой вектор после того, как Британия потеряла большую часть своих колоний и влияния, в том числе на Кавказе. Это привело к тому, что Азербайджан, Армения и Грузия вошли в состав большевистского государства.

В этот раз, спустя 100 лет, особенно с приходом к власти премьер-министра Никола Пашиняна, в чем-то походящего на Качазнуни, Армения оказалась перед той же дилеммой. В итоге она была разгромлена в 44-дневной войне, серьезный фактор Турции в регионе еще более возрос, а Россия во многом уступила в плане своих интересов в Армении ради продвижения сотрудничества с Турцией и Азербайджаном. Произошло заключение примерно такого же договора после разгрома Армении, какой был заключен сто лет назад в Москве. Разница лишь в том, что сегодня, через сто лет после Московского договора, значительно усилилась роль Великобритании на фоне ослабления США (в 1921 году наблюдалась обратная ситуация). И главное - Азербайджан ничего не потерял, а только приобрел.

Однако не будем торопиться, посмотрим, как будут развиваться процессы. В любом случае, можно сказать, что они идут благоприятно для Турции и Азербайджана.

У Московского договора были и плюсы, и минусы для нас. Что касается минусов, то это, конечно же, была потеря независимости Азербайджаном. Большевистская Россия и кемалистская Турция сблизились. У них были общие интересы, на фоне которых был решен ряд вопросов на Кавказе. Негативом стало то, что от Азербайджана был отторгнут Зангезур, перешедший к Армении, была создана автономия для армян в Карабахе, для азербайджанцев же, составлявших большинство в Зангезуре, никакой автономии предусмотрено не было.

Плюсом договоров от 1921 года для Азербайджана стало то, что он получил возможность укрепить свою целостность. После падения АДР ситуация была очень серьезной, и фактор Турции опосредованно повлиял на сохранение целостности Азербайджана, сохранение за ним Нахчывана. Были обговорены и закреплены границы, что повлияло на стабильность.

В последние годы армянские эксперты и политики регулярно требуют пересмотра Московского и Карсского договоров, говоря об их якобы нелегитимности. Такого рода разговоры привели к тому, что Армения оказалась беззащитна перед новыми вызовами. Ни ОДКБ, ни стратегические союзнические отношения не позволили ей спасти свое лицо в период 44-дневной войны. То есть любая попытка со стороны Армении поменять геополитический баланс в регионе, зафиксированный Московским и Карсским договорами, заранее обречена на провал. Не Армении решать такие вопросы. Эта страна всегда была и остается объектом политики больших игроков и не имеет никакого права и сил, чтобы пытаться вести себя как субъект большой политики.

Несомненно, Азербайджану следует учитывать как опыт событий столетней давности, так и не забывать о событиях двухсотлетней давности, когда Россия пришла на Кавказ. Нужно не забывать о падении азербайджанских ханств, учитывать расклад геополитических сил, их интересы, уметь между ними лавировать, обеспечивая интересы собственные. С каждым разом, как показывает история, мы обретаем все больше способности использовать имеющиеся у нас возможности, накапливаем опыт. В результате политика высшего руководства Азербайджана позволила нам не только победить в войне за Карабах, но и начать реализовывать уникальные транзитные проекты, в том числе через отнятый у нас сто лет назад Зангезур. Можно было бы представить такое в 1921-м? Конечно же, нет.

Лейла Таривердиева