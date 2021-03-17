Армянский посол подстрекает Запад к новым санкциям против РФ

Россия наверное единственная страна в мире, где представителям диаспоры позволено сколотить свое государство в государстве, питаться ресурсами страны-донора, да еще и открыто вести антигосударственную политику.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, армянская диаспора России - это тот самый спрут, государство в государстве, которое ведет свою политику, противоречащую интересам РФ.

Не успел глава "Эрмитажа" Михаил Пиотровский (Джанполадян) отчитаться перед армянством за проведение своей провокационной конференции, как Союз армян России во главе с обокравшим россиян армянским олигархом Арой Абрамяном замутил новое мероприятие в Москве - конференцию "Геноцид и Первая мировая война. Международные договоры. Исторические параллели".

Армянские провокаторы по всему миру пытаются обвинить Россию и Турцию в "антиармянском сговоре" и "геноциде". И ладно бы проводили такого рода конференции где-нибудь в Лос-Анджелесе или Париже. Но нет, армяне получили такое высокое покровительство в России, что могут плеваться в россиян, заседая в больших московских конференц-залах.

С пламенной речью на этом собрании выступил и посол Армении в России Вардан Тоганян.

Он не менее успешно, чем Ара Абрамян или Арам Габрелянов пропагандирует вредоносную для России политику, и в последнее время даже особо не утруждает себя в дипломатических формулировках.

А информационную поддержку армянскому лобби России оказывает формально российское агентство Sputnik, которое возглавляет Маргарита Симоньян, имеющая прочную поддержку в Кремле.

На фото первый заместиль главы администрации президента РФ Алексей Громов лично благословляет и поддерживает презентацию бездарнейшей книги Маргариты Симоньян - "Черные глаза".

Симоньяновский Sputnik на всех своих ресурсах в соцсетях транслирует провокационные месседжи абрамяновской конференции и посла Тоганяна в адрес Запада, упрекая американцев и других многочисленных "друзей" России "в безразличии". Армянский посол в России сетует, что западники не вмешались и не противодействовали России на Южном Кавказе, не применили санкций против Москвы.

Лжец от дипломатии Вардан Тоганян заявляет: "Мир закрыл глаза на "истребление мирного населения Карабаха", но с легкостью применяет санкции в интересах отдельных личностей" (имея в виду Навального - авт).

Хотя никакого "истребления мирного населения Карабаха" не было, за исключением возможно отдельных случаев в условиях войны. Большинство из числа мирных граждан оттуда эвакуировались с первых дней войны, а некоторые армяне покинули Карабах еще до начала боевых действий. Это ведь их - живых, здоровых и с вещами после войны возвращали российские миротворцы.

Если уж речь идет об истреблении мирного населения, то это ВС Армении ракетами обстреливали мирные города Азербайджана, удаленные от линии фронта, что повлекло гибель сотни мирных граждан Азербайджана, в том числе русских. Но проармянские СМИ РФ естественно эту информацию не передавали.

Однако Тоганян лжет и подстрекает Запад, выражая неприятие миротворческой ролью России.

"Мы видим, как применяют санкции из-за интересов отдельно взятого человека (Навального). Но когда уничтожают целый народ при участии международных террористических группировок, мировое сообщество молчит, и кроме вялых заявлений ничего не предпринимает", - возмущается Тоганян.

Что касается "уничтожения целого народа", то речь идет об армянских военизированных бандформированиях, большая часть которых, кстати, не пострадала, а продолжает и сейчас свою подрывную работу под боком у российских миротворцев.

Но главное, что Тоганян негодует в связи с тем, что Запад мелочится в применении санкций по отношению к России, и надо бы добавить Москве к санкциям за Навального еще один пакет санций в наказание за потерю армянскими сепаратистами чужих территорий.

И еще не понятно, о каких "международных террористических группировках" говорит Тоганян? Ведь армянская диаспоральная сеть и есть альма матер десятка международных террористических группировок.

И наверное не случайно эти армянские конференции в Москве совпадают с антироссийскими акциями протеста в Ереване во главе с националистической партией "Сасна Црер", которую возглавляет ливанский боевик, убежденный русофоб Жирайр Сефилян.

В интервью американскому журналисту Патрику Ланкастеру участники этой акции так и заявили, что они являются сторонниками Запада и выступают против "Фашизма Кремля".

Опрошенные журналистом участники акции также заявили, что "Россия оккупировала Армению и не помогла армянам в Карабахской войне".

"Нам не нужна такая помощь, это оккупация. Мы хотим Европу, Запад и цивилизацию. Вы представляете, история Армении насчитывает более трех тысяч лет", - доказывали саснацреровцы. Армяне забыли, что государственность им подарила Россия, и случилось это сто лет назад, а не три тысячи, как рисует больное армянское воображение.

Ну пусть ресеб ругают русских в Ереване.Но почему это должно происходить и в Москве?

В России одна из самых крупных и влиятельных в мире армянских диаспор. В Краснодаре, Ставрополе, Башкирии и других регионах РФ армяне уже доминантный этнос во всех отношениях. А сколько русских проживает в Армении? Есть ли там русская диаспора? Конечно, нет...