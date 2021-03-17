Армянину угрожают расправой за позитивный комментарий на странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

Победа, которую одержала доблестная азербайджанская армия во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, создала совершенно новую реальность в нашем регионе, которую не могут пинять ненавистники нашей страны, в частности армяне.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram опубликовала кадры из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым на освобожденные территории. Опубликованные снимки и видео продемонстрировали миллионам людей не только ужасные последствия армянской оккупации, но и начало большого возрождения в освобожденном Карабахе.

Происходящее в регионе и эту новую реальность начинают оценивать и сами армяне - все больше граждан этой страны понимают, что путь, очерченный Президентом Ильхамом Алиевым - это единственный шанс для нормального будущего их страны.

Так, армянский пользователь по имени Ованнес Азоян оставил позитивный комментарий под публикацией Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Facebook, где демонстрировались кадры из поездки Мехрибан Алиевой и Президента Ильхама Алиева на освобожденные территории. Казалось бы, хорошая новость, ведь после решения нагорно-карабахского конфликта у Армении и Азербайджана больше нет "камня преткновения", который мешал бы наладить связи. Однако далеко не все армяне хотят возобновления по крайней мере добрососедских отношений с Азербайджаном.

С подачи провокатора Арама Габрелянова началась травля против настроенного на мир армянина. Ему начали угрожать расправой и даже выставили на публичное обозрение его личный номер. Обозвали "пашистом", который следует примерам своего хозяина Никола и его команды. Более того, человека начали обзывать наркоманом и посоветовали поменьше употреблять наркотики вместе с сыном Пашиняна.

Сам Габрелянов также подбросил масла в огонь. Он в своем Телеграм-канале открыто призвал звонить и писать несчастному (понятное дело о чем), опубликовав личный мобильный номер человека. О дальнейшей судьбе Азояна пока ничего неизвестно. Травля, которую устроили своему соотечтественнику армяне - еще одна яркая иллюстрация того, с каким злом боролся Азербайджан почти 30 лет.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az