В Фонде тюркской культуры и наследия состоялась презентация сборника стихотворений вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой "Хочу услышать голос Бога"

В Фонде тюркской культуры и наследия состоялась церемония презентации изданного на кыргызском и русском языках сборника стихотворений "Хочу услышать голос Бога" вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

В мероприятии приняли участие министр культуры Анар Керимов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Кайрат Иманалиев, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева и другие гости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открывая церемонию, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева поприветствовала гостей, рассказала о презентуемой книге. Было отмечено, что несмотря на молодой возраст, Лейла Алиева обладает многогранным талантом. С одной стороны, она является автором прекрасных, искренних, романтических, тонких стихов, а с другой - своеобразным художником. Многие ее картины демонстрировались на выставках. Было отмечено, что Лейла Алиева занимает особое место в общественной жизни Азербайджана. Если объединить все это, можно сказать, что она обладает чутким сердцем, что ощущается и в ее стихах.

Гюнай Эфендиева сказала, что книга издана также в Кыргызстане. Было отмечено, что издание книги в Кыргызстане служит знакомству кыргызского читателя с образцами современной азербайджанской поэзии. Деятельность фонда в этом направлении также служит сближению двух народов.

Министр культуры Анар Керимов в своем выступлении отметил, что тонкие темы, к которым обращается Лейла Алиева, а также ее художественное воображение впечатляют читателя, в то же время заставляют его задуматься. В творчестве Лейлы Алиевой отражаются чувства, ощущения, эмоции истинной азербайджанской, тюркской женщины.

Было отмечено, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева нынешний год объявлен "Годом Низами Гянджеви". Это имеет важное значение не только для нашей страны, но и для всего мирового литературного наследия, включая все тюркоязычные народы. Потому что творчество гениального Низами считается одним из самых ярких образцов тюркско-исламского художественного воображения. Было отмечено, что в минувшем месяце в рамках визита в Турецкую Республику и в генеральном штабе ТЮРКСОЙ, и в Стамбуле были организованы мероприятия, посвященные 880-летнему юбилею гениального азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви. Организация подобных мероприятий в тюркских государствах, в частности, в рамках международных структур, имеет исключительное значение с точки зрения пропаганды наших общих культурно-духовных ценностей.

"ТЮРКСОЙ с момента своего создания внес большой вклад в сохранение и широкое распространение общих культурно-духовных ценностей тюркских народов. Фонд тюркской культуры и наследия также, в свою очередь, за короткое время реализовал различные проекты, пропагандирующие богатую историю и национально-духовные ценности тюркского мира", - подчеркнул министр.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Кайрат Иманалиев сказал: "Лейла Алиева к любой теме, о которой собирается писать, может подойти со свойственной ей поэтичностью. Молодая поэтесса проявляет тонкие чувства к природе, умеет создать гармонию между действительностью и богатой фантазией. Глядя на мир глазами поэта, она перешагивает континенты, леса, горы, реки, озера, мастерски выражает свою тревогу и чувства, создает атмосферу искреннего общения с читателем".

Председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева отметила, что хорошо знакома с творчеством Лейлы Алиевой: "Поэтов нужно воспринимать такими, какими они есть, сентенция "будь таким, каким ты есть" гармонично воплощена в личности Лейлы Алиевой. Художники отличаются от других людей тем, что каждый поэт или писатель наряду со своей болью чувствует боль других, переживает ее как свою собственную. Творчество и дух Лейлы Алиевой в ее поступках", - сказала Г.Пашаева.

Заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Султанбек Раев отметил, что сборник стихов Лейлы Алиевой "Хочу услышать голос Бога" был переведен на кыргызский язык известными поэтами. "Человеку кажется, что автор в этой книге обращается к Богу. Каждый человек хочет услышать голос Всевышнего, так как Бог находится в его сердце. Голосом Бога автор словно пытается пробудить в людях самые возвышенные чувства".

Затем выступили заместитель генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (TЮРКПА) Али Йылдыз, член Союза писателей Азербайджана, главный редактор "525-ci qəzet" Рашад Меджид, которые поделились своими мнениями о книге.

В заключение в художественной части мероприятия прозвучали стихи из книги "Хочу услышать голос Бога" в исполнении народной артистки Азербайджана Мехрибан Зеки и народной артистки Кыргызстана Тинар Абдразаевой.