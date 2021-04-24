Байден разорвет многолетний союз с Анкарой, признав т.н. «геноцид армян»

Признав так называемый "геноцид армян", президент США Джо Байден разорвет многолетний союз Вашингтона и Анкары.

Об этом сказал Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс, передает Day.Az.

"Президент Байден совершит серьезную ошибку, публично признав так называемый "геноцид армян". Тем самым Белый дом нанесет ущерб своим стратегическим отношениям с Турецкой Республикой. Предыдущая администрация президента Дональда Трампа приложила много сил для развития и укрепления партнерства с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. А внешняя политика Байдена очень непредсказуема и обречена на провал. Признавая так называемый "геноцид", президент Байден разрушит многолетний альянс Вашингтона с Анкарой. Кроме того, это внесет определенный раскол в НАТО", - сказал Тейс.

По его словам, представители Белого дома введены в заблуждение и дезинформированы армянскими лоббистскими группами в Вашингтоне.

"Турецкая Республика входит в двадцатку крупнейших экономик мира, а ее вооруженные силы являются самыми современными и хорошо оснащенными в регионе Средиземноморья. Поэтому эти разногласия и отсутствие дипломатической координации с Анкарой, безусловно, станут величайшей исторической ошибкой президента Байдена за четыре года пребывания в Белом доме. Отношения между США и Турцией являются наиболее важным элементом американской внешней политики и способствуют национальной безопасности Соединенных Штатов больше, чем любое другое двустороннее партнерство", - сказал он.

По мнению эксперта, президент Байден должен сосредоточить свое внимание на том, как укрепить национальную экономику и активизировать устойчивое развитие в США и за рубежом.

"Белый дом не должен попасть в уродливую ловушку, которую на протяжении десятилетий расставлял фашистский режим Армении", - считает Тейс.