В Азербайджане определяется процедура выявления коррупционных рисков

Руководитель органа (учреждения) будет определять структурное подразделение (лицо), уполномоченное управлять коррупционными рисками.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О борьбе с коррупцией", которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно проекту, к процессу управления коррупционными рисками могут быть привлечены специалисты в областях, требующих специальных знаний.