https://news.day.az/economy/1725014.html В Азербайджане определяется процедура выявления коррупционных рисков Руководитель органа (учреждения) будет определять структурное подразделение (лицо), уполномоченное управлять коррупционными рисками.
В Азербайджане определяется процедура выявления коррупционных рисков
Руководитель органа (учреждения) будет определять структурное подразделение (лицо), уполномоченное управлять коррупционными рисками.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О борьбе с коррупцией", которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Согласно проекту, к процессу управления коррупционными рисками могут быть привлечены специалисты в областях, требующих специальных знаний.
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