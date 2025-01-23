На сколько процентов увеличатся пенсии в феврале?

С февраля в Азербайджане будет увеличен размер минимальной пенсии, а также индексированы трудовые пенсии. В соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О продолжении мероприятий по улучшению социального благосостояния населения", минимальная пенсия вырастет с 280 до 320 манатов, что означает увеличение на 14,3%.

Об этом написал депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов на своей странице в социальных сетях, сообщает Day.Az.

По его словам, индексация трудовых пенсий будет осуществляться в соответствии с Законом "О трудовых пенсиях". Все виды трудовых пенсий будут увеличены на процент роста средней заработной платы за предыдущий год. Согласно данным Государственного комитета статистики, за первые 11 месяцев 2024 года средняя заработная плата в стране выросла на 8%, достигнув 996,8 манатов. Это означает, что трудовые пенсии также вырастут на 8%.

Индексация применяется ко всем видам трудовых пенсий, включая пенсии по возрасту, инвалидности и потере кормильца. Вне зависимости от категории, всем пенсионерам, имеющим трудовые пенсии, будет произведено увеличение выплат.

Законом предусмотрено, что индексация распространяется на всех граждан, получивших право на пенсию до 31 декабря 2024 года. Таким образом, страховая часть пенсий, а также надбавки за выслугу лет будут увеличены пропорционально среднегодовому росту заработной платы.

Подводя итоги, Вугар Байрамов отметил: