Пашинян торопится в ЕС

Парламент Армении, более, чем вероятно, примет законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе.

"На самом деле инициатива о вступлении в Евросоюз исходила от самой общественности, и правительство одобрило этот законодательный акт. Вероятность того, что парламент его примет, весьма высока", - отметил премьер-министр.

Откуда такая спешка? И с чего Воваевич взял, что в ЕС ждут Армению с распростертыми объятиями? Неужели Пашинян забыл, что Турция имеет статус кандидата в ЕС с 1999 года, подав заявление на вступление в 1987 году? Украина официально подала заявку на членство в ЕС в 2022 года, но каких-либо перспектив вступления со стороны Брюсселя никто не обещал. Своей очереди ожидают еще несколько стран, подавших заявки на вступление. Это Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Албания, Грузия и Молдова. Так что Армения будет отодвинута далеко на задний план. И никто в ЕС не гарантирует, что Армения когда-либо вступит в европейскую систему.