Трамп начал процесс масштабной реорганизации Совета нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп и его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц начали процесс масштабной реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ), временно отстранив около 160 сотрудников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Эти специалисты, являющиеся карьерными госслужащими, будут переведены на удаленный режим работы в ожидании итогов проверки персонала. По словам официального представителя СНБ Белого дома Брайана Хьюза, цель данного шага - "обеспечить, чтобы сотрудники СНБ были полностью привержены реализации повестки президента Трампа America First и использованию бюджетных средств налогоплательщиков максимально эффективно".

Реформа, которая включает отправку сотрудников обратно в их базовые агентства, направлена на создание более "эффективной и упрощенной" структуры СНБ. Этот процесс особенно коснется специалистов, перешедших из Госдепартамента, ФБР и ЦРУ, срок работы которых обычно составляет от одного до двух лет.

Associated Press указывает, что данное сокращение может снизить уровень профессиональной экспертизы СНБ и отразиться на качестве проработки сложных вопросов внешней политики, включая конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.