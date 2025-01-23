В Азербайджане вчетверо повышается один из штрафов

Штрафы за умышленное повреждение или потерю документов военного учета увеличиваются в 4 раза.

Как сообщает Day.Az, это нашло свое отражение в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и противодействию коррупции.

Согласно проекту, за умышленное повреждение или потерю военного билета или приписного документа призывникам и военнообязаннам будет сделано предупреждение или же они будут оштрафованы на сумму 200 манатов.

Согласно действующему закону, этот штраф составляет 50 манатов.