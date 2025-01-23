Мазахир Панахов рассказал о высоком интересе к муниципальным выборам

Интерес к муниципальным выборам в Азербайджане высок.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в интервью журналистам, сообщает Day.Az.

По его словам, в выборах принимают участие 23 из 26 зарегистрированных политических партий.

"На сегодняшний день зарегистрировано около 70 тысяч наблюдателей, половина из которых представляет политические партии", - отметил Панахов.