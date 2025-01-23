https://news.day.az/politics/1724821.html Мазахир Панахов рассказал о высоком интересе к муниципальным выборам Интерес к муниципальным выборам в Азербайджане высок. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в интервью журналистам, сообщает Day.Az. По его словам, в выборах принимают участие 23 из 26 зарегистрированных политических партий.
Мазахир Панахов рассказал о высоком интересе к муниципальным выборам
Интерес к муниципальным выборам в Азербайджане высок.
Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в интервью журналистам, сообщает Day.Az.
По его словам, в выборах принимают участие 23 из 26 зарегистрированных политических партий.
"На сегодняшний день зарегистрировано около 70 тысяч наблюдателей, половина из которых представляет политические партии", - отметил Панахов.
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