Турецкая авиакомпания Turkish Airlines совершает первый рейс в Дамаск спустя 13 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на A Haber, авиакомпания будет выполнять в сирийскую столицу 3 рейса в неделю.

Напомним, что авиарейсы между Турцией и Сирией были прекращены в 2012 г.

Аэропорт Дамаска возобновил работу 7 января спустя почти месяц перерыва после смены власти в Сирии.