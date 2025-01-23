https://news.day.az/tourism/1724888.html Turkish Airlines совершает первый рейс в Дамаск - спустя 13 лет - ВИДЕО Турецкая авиакомпания Turkish Airlines совершает первый рейс в Дамаск спустя 13 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на A Haber, авиакомпания будет выполнять в сирийскую столицу 3 рейса в неделю. Напомним, авиарейсы между Турцией и Сирией были прекращены в 2012 г.
Turkish Airlines совершает первый рейс в Дамаск - спустя 13 лет - ВИДЕО
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines совершает первый рейс в Дамаск спустя 13 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на A Haber, авиакомпания будет выполнять в сирийскую столицу 3 рейса в неделю.
Напомним, что авиарейсы между Турцией и Сирией были прекращены в 2012 г.
Аэропорт Дамаска возобновил работу 7 января спустя почти месяц перерыва после смены власти в Сирии.
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