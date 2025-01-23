В Азербайджане ужесточают наказание за незаконное оружие и взрывчатые вещества

В Азербайджане меняются штрафы за незаконное приобретение, передачу другим, продажу, хранение и ношение оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств.

Как сообщает Day.Az, это отражено в поправке, предлагаемой к "Положению о военной службе", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

В Уголовном кодексе Азербайджана связанная с этим ст.228 дана в новой редакции.

Согласно проекту, за незаконное приобретение, передачу другим, продажу, хранение и ношение оружия, его комплектующих, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего ружья и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ и устройств будет наказываться исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Эти же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, неоднократно или лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Незаконная продажа огнестрельного оружия, его комплектующих, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего ружья и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ и устройств будет наказываться лишением свободы от 4 до 8 лет.

Умышленные деяния, совершенные группой лиц, организованной бандой или преступным сообществом (организацией) заранее, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, неоднократно, с использованием СМИ, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, или информационно-телекоммуникационных сетей, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 11 лет.