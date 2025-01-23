https://news.day.az/society/1724946.html Предупреждение в связи с магнитной бурей - 27-28 января... 27-28 января ожидается средний и сильный уровень магнитной активности. Как сообщает Day.Az, магнитные бури могут оказывать влияние на организм человека. Специалисты рекомендуют особое внимание уделить режиму сна и питания, а также избегать излишней физической и эмоциональной нагрузки.
Предупреждение в связи с магнитной бурей - 27-28 января...
27-28 января ожидается средний и сильный уровень магнитной активности.
Как сообщает Day.Az, магнитные бури могут оказывать влияние на организм человека.
Специалисты рекомендуют особое внимание уделить режиму сна и питания, а также избегать излишней физической и эмоциональной нагрузки. Магнитные бури могут вызывать такие симптомы, как проблемы с сердечно-сосудистой системой, головные боли, усталость и перепады настроения. Особую осторожность следует проявить людям из группы риска.
Для уменьшения воздействия магнитной активности рекомендуется пить больше воды, сбалансированно питаться и соблюдать режим отдыха, чтобы минимизировать влияние на организм.
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