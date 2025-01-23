Сколько граждан получили пенсии в проактивном порядке в 2024 году?

В период с января по декабрь 2024 года более 35 тысяч человек в проактивном порядке получили пенсию по возрасту, инвалидности и в связи с потерей главы семьи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ДСМФ).

Согласно данным, 71,4% из них составили мужчины, а 28,6% - женщины.