https://news.day.az/society/1724887.html Сколько граждан получили пенсии в проактивном порядке в 2024 году? В период с января по декабрь 2024 года более 35 тысяч человек в проактивном порядке получили пенсию по возрасту, инвалидности и в связи с потерей главы семьи. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ДСМФ). Согласно данным, 71,4% из них составили мужчины, а 28,6% - женщины.
Сколько граждан получили пенсии в проактивном порядке в 2024 году?
В период с января по декабрь 2024 года более 35 тысяч человек в проактивном порядке получили пенсию по возрасту, инвалидности и в связи с потерей главы семьи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ДСМФ).
Согласно данным, 71,4% из них составили мужчины, а 28,6% - женщины.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре