Телеканал CNN анонсировал массовые увольнения
Американский новостной телеканал CNN планирует уволить сотни сотрудников.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом, ссылаясь на хорошо осведомленные источники, сообщает CNBC.
В настоящее время CNN проводит переориентацию своего бизнеса на глобальную цифровую аудиторию. В связи с этим сокращения помогут телеканалу уменьшить производственные затраты и консолидировать команды сотрудников. По информации источников, самые известные деятели CNN уволены не будут.
Кроме того, съемки некоторых телешоу в целях экономии могут быть перенесены из Нью-Йорка и Вашингтона в Атланту, где их производство обойдется дешевле.
Сейчас в CNN работают около 3,5 тысячи человек.
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