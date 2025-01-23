Бессмысленный Затулин

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Баку продолжается суд над лицами, подозреваемыми в совершении тяжких преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая вооруженную агрессию, геноцид, этнические чистки, и так далее. Армянская и проармянская пропаганда уже снабдила подсудимых нимбами святости и объявила мучениками. Правда, правосудию на нимбы наплевать. Главное для правосудия - это то, что содержится в толстенных томах уголовного дела, ясно свидетельствующих о содеянном против Азербайджана и азербайджанского народа.

Следует особо пояснить для непонятливых: процесс идет над деятелями, обвиняемыми в тяжких преступлениях. Попытки выставить обвиняемых узниками совести, а уголовный процесс - политической акцией сидящим на скамье подсудимых типам не помогут. Это как мертвому припарки.

Значительная масса публики, подключившейся к обсуждениям и возмущениям по поводу проходящего в Баку судебного процесса, слабо представляет себе, что происходит. Руководители ликвидированного в сентябре 2023 года сепаратистского режима оплакиваются либералами как "идеологические противники". Хотя в УК самих стран, которые представляют эти возмущающиеся блогеры, в частности России, сепаратизм, терроризм, этнические чистки и прочее определены как тяжкие уголовные преступления. Действительно, с каких пор сепаратизм стал идеологическим преступлением? Интересно будет посмотреть, как российская либеральная тусовка отреагирует на желание какой-то из частей Российской Федерации присоединиться к соседней стране или провозгласить независимость. Российский юг, например, уже стоит на пороге этих процессов. Местное армянство лишь ожидает еще большего ослабления России, чтобы воспользоваться ситуацией. Если сепаратизм, как утверждают либералы, не уголовное, а идеологическое преступление, то зачем ждать этого светлого часа - отдавайте армянам "Северную Армению" прямо сейчас, пока россияне не узнали, что такое на самом деле армянский сепаратизм.

Небезызвестный Константин Затулин - не либерал. Он среднестатистический армянский лоббист. Но учитывая, что таких последовательных и убежденных армянофилов в политических кругах огромной России в разы меньше, чем в парламенте маленькой Швейцарии, Затулин для армянства имеет вес золота. А вес нетто у него, надо сказать, немалый.

По великомудрому заключению руководителя одиозного "Лазаревского клуба", процесс над армянскими деятелями - это акт "личной мести". Серьезно, полторы тысячи уголовных дел, заведенных по фактам преступлений армян, начиная с 1987 года, это акт личной мести? Это акт правосудия, которое должно было настигнуть негодяев еще тридцать лет назад, но благодаря широкой мировой поддержке армянству они продолжали творить свои преступления. Десятки тысяч жертв армянской агрессии, геноцида и этнических чисток, учиненных армянскими националистами и сепаратистами на территориях Армении и Азербайджана. За невинную кровь Азербайджанская армия уже отомстила на полях сражений. Более страшной мести агрессору, чем военный разгром, представить невозможно. А Бако Саакян, Рубен Варданян, Аркадий Гукасян, которых Затулин называет своими друзьями, это... Ну ладно, чтобы нас потом не объявили нарушителями презумпции невиновности, не будем продолжать предложение. А Затулину посоветуем научиться выбирать друзей. Если же записываешь в друзья подобных типов, будь готов молча носить им передачу.

Затулин - один из самых давних и верных поклонников армянского нацизма и сепаратизма. Он еще с 90-х годов обильно обласкан армянством. Лучшего подельника для поддержки своих темных дел наши соседи найти просто не могли. Согласно российским СМИ, еще в молодости Затулин промышлял стукачеством на однокашников, а позднее занимался полулегальными аферами и обманом граждан. Большой заступник Армении за свои беспримерные заслуги перед армянством несколько лет назад получил орден из белых ручек самого Сержа Саргсяна.

Слуга диаспоры сравнивает добровольный исход армян из Карабаха повторением "геноцида армян" и позором XXI века. При этом он сам же признает, что процесс выезда армян из Карабаха "транслировался 24 часа по турецким телеканалам и был виден из космоса". То есть весь мир, и Затулин это признает, имел возможность видеть в прямом эфире, что армяне выезжали добровольно, спокойно, без помех, в условиях полной безопасности, с вещами, на своих автомобилях, раздавая интервью журналистам. Потому что Азербайджану нечего было скрывать. Но Затулин слишком многим обязан армянству, чтобы разглядеть реалии. Мы не станем в качестве контраргумента приводить страшную судьбу азербайджанцев Армении или жертв Ходжалы, потому что Затулину на это наплевать. Убитые азербайджанские дети и старики для лобби и либералов - мелочь, которая к делу не относится.

Досталось от Затулина бедняге Николу Пашиняну, который ничего не сделал для освобождения Рубика Варданяна или Араика Арутюняна. Какого же высокого мнения лоббист о возможностях Армении. Во-первых, наказание военных преступников, совершивших преступления на территории Азербайджана, - это внутреннее дело самого Азербайджана, и никто не может в это лезть. Во-вторых, Пашиняну эти деятели абсолютно в Армении не нужны. Он, наверное, день и ночь ругает Баку за то, что не прихватили заодно и Шахраманяна, который сейчас мутит воду в Ереване.

Не заслуживает обвинений и Москва, на которую, как пишет Константин Затулин, тоже ложится "тень истории с трагедией Нагорного Карабаха и его лидеров". Чтобы помешать Азербайджану полностью восстановить свой суверенитет на всей территории, России пришлось бы с ним воевать. Пусть Затулин подумает, нужно ли это было Москве, и без того завязшей в войне в Украине. Сепаратистский режим в Карабахе не стоил такой катастрофической жертвы, как разрыв с Азербайджаном. Мало ли что армяне платят Затулину и кому-то там еще - эти гонорары российскую политику не определяют. Если Затулину и Ко позволяют содержать какой-то сомнительный "Лазаревский клуб", это не значит, что лобби на коне.

"В настоящее время Совет российско-армянского "Лазаревского клуба" готовит наше заявление по поводу судилища в Баку", - грозно предупредил вчера Константин Затулин.

Ну все, нам крышка - контора Затулина готовит заявление. Спасайся кто может! Заявление опубликовали, кстати, сегодня - "мы призываем, мы требуем". А не напомните, сколько заявлений и обращений принимало это сборище за время своего существования и сколько из них помогли чем-то армянству? На вторую часть вопроса ответить легко и без Гугла - ноль.