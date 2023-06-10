Армяне потеряют предателя Затулина навсегда

Автор: Мехти Ахмедзаде

В Армении сегодня настоящая паника в связи с тем, что их агент - первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, депутат Госдумы РФ Константин Затулин - может быть навсегда потерян.

Как сообщил российский Телеграм-канал BRIEF, являющийся самым цитируемым каналом, в ближайшие дни ожидается, что против Затулина заведут уголовное дело о госизмене. Причина - его высказывания о том, что Россия за время проведения СВО не достигла целей операции.

"Кроме этого, он 8 лет сопротивлялся независимости Донбасса", - пишет BRIEF.

Отмечается, что Администрация Путина и "Единая Россия" решение по нему уже приняли - его лишат мандата и публично осудят. Делом же займется Генеральная прокуратура РФ, мол там с ним хорошо разберутся.

Армяне же, услышав эту новость, кинулись на просторы соцсетей, чтобы защитить Костю, который сам себе вырыл яму своим же шальным языком.

"Затулина нужно поддержать! Армяне России, где вы? Этот человек сделал для нас очень много всего, и в этот тяжелый момент мы должны быть рядом с ним... Он никакой не госизменник! Он настоящий патриот России! Власти России окончательно хотят всех настроить против себя? Что, уже нельзя правду говорить публично? Получается в России диктатура? Нужно сажать Маркова, Коротченко, Шевченко и подобных, вот они настоящие иноагенты и госизменники!", - пишут они, пытаясь перевести стрелки.

Причем самое смешное то, что высказывания и позиции Затулина всегда шли против интересов российского государства во имя армянских, за которые он получает гонорары от Союза Армян России. Собственно поэтому армяне и пытаются достучаться до Союза, чтобы тот защитил своего агента. Но реальность такова, что САР не будет идти на ссоры с Кремлем из-за многомиллионного бизнеса.

Напомним, что в конце января этого года армянский прихвостень Затулин пошел против Кремля, поддержав наблюдательную миссию ЕС в Армении, вопреки недовольствам в Москве.

"Я понимаю, почему в России сегодня задаемся вопросом о том, не приведет ли направление наблюдателей Европейского союза в Армению к осложнению обстановки. Мы находимся во враждебных, в конфронтационных отношениях с ЕС в связи с событиями в Украине. Но я бы все-таки здесь, проявляя определенную разумную сдержанность, не торопился заранее впадать в панику по этому поводу", - сказал Затулин.

Тут стоит обратить внимания на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, в отличие от коньячного Кости, подчеркнул, что миссия не послужит стабилизации. Кроме того, Лавров отметил, что миссия ЕС на армяно-азербайджанской границе, если она будет направлена без согласия Баку, не будет эффективной и может даже иметь обратный эффект.

То есть Затулин был не согласен и с Лавровым, который озвучил официальную позицию Москвы. Он игнорирует все риски, которые Армения создает для региона, России, СНГ лишь бы оправдать армянство, которое его кормит. О лояльности Кремлю тут речи и не может быть.

Кстати, если посмотреть, где и как высказывается сидящий на ящике коньяка Костя, сразу все становится очевидным - Костик часто выступает на пресс-конференциях в симоньяновском "Россия Сегодня", РИА и Спутник.. Прекрасно вырисовывается вся картина - армяне устами Затулина постоянно диктуют свою повестку, а теперь удивляются, почему готовится уголовное дело.

Но оправдаться уже не получится. Дни Затулина в кресле сочтены. Доигрался...