Затулина либо уволят из Госдумы, либо исключат из "Единой России"

Над первым замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, проармянским пропагандистом Константином Затулиным продолжают сгущаться тучи из-за публичных высказываний относительно войны в Украине. Сейчас его политическую судьбу активно обсуждают в "Единой России", где накануне начались консультации - по их итогам депутат рискует лишиться не только своего поста, но и покинуть ряды фракции в нижней палате, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как утверждают инсайдеры, "крамольные" речи Затулина уже дошли до высшего руководства ЕР - по слухам, тон его выступлений вызвал вопросы у секретаря генсовета партии Андрея Турчака и лидера единороссов Дмитрия Медведева.

Вскоре после жаркой дискуссии газета "Ведомости" со ссылкой на два источника в "Единой России" и собеседника, близкого к администрации президента, сообщила, что речью Затулина на форуме заинтересовалось руководство партии - хотя он и не является членом политсилы, но все же входит в ее фракцию в Госдуме.

По данным издания, разобраться с ситуацией поручено замглавы единороссов в нижней палате Вячеславу Макарову. В то же время источники газеты подчеркнули, что говорить о возможных мерах в отношении Затулина пока рано - в настоящее время обсуждается сразу несколько вариантов действий.

Например, предлагается уволить депутата с должности первого зампреда комитета ГД, либо же и вовсе исключить из фракции ЕР.

Авторы Telegram-канала "Тайная канцелярия", ссылаясь на "инсайдеров", утверждают, что Затулин будет вынужден "принести публичные извинения за свои высказывания о ходе СВО", в противном случае "на его политической карьере поставят точку".

"[Его - прим. ред.] заявления очень не понравились федеральному руководству ЕР (и, по слухам, лично секретарю генсовета партии Андрею Турчаку и лидеру ЕР Дмитрию Медведеву). В результате Затулину предложено публично извиниться и сказать, что его слова были неверно истолкованы", - говорится в публикации.

Глава аналитического центра "Политген", член правления РАПК Ярослав Игнатовский обратил внимание, что слова Затулина по поводу СВО действительно являются острыми и неудобными.

"Да, Затулин - член "Единой России" и высокопоставленный депутат Государственной думы, именно поэтому его слова воспринимаются особенно остро. Наверняка, партийные товарищи поправят Затулина, ему возможно придется оправдываться и говорить, что он не совсем то имел в виду. Но сути дело это не изменит", - полагает эксперт.

В свою очередь, вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский заметил, что партия власти все же стремится поддерживать строгую дисциплину, поэтому судьба Затулина будет зависеть от того, насколько во фракции ЕР считают подобную позицию допустимой.

Другое дело, что Затулин уже не первый раз оказывается в центре скандала из-за своих непопулярных высказываний о ходе СВО. Некоторые коллеги Затулина по нижней палате призвали привлечь депутата к ответственности. Тогда же глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко заявил, что высказывания политика должны стать предметом разбирательства внутри фракции или комиссии по депутатской этике.