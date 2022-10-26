Армяне России в панике

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская диаспора России пребывает в расстроенных чувствах. Накануне стало известно, что столпам проармянского фронта этой страны - Константину Затулину и Маргарите Симоньян запрещен въезд в Армению. Поначалу эта новость была воспринята всеми как прикол, потому что такого попросту не могло быть. И Затулин, и Симоньян - это провокаторы, которые многие годы рвали связки и потеряли в конце концов честь и совесть ради интересов Армении. А тут...

Когда Затулин новость подтвердил, в диаспоре запаниковали. Что же это такое происходит? Кто подставил кролика Роджера, ээээ, пардон, кролика Костика? Союз армян России немедленно составил письмо в Ереван и призвал Пашиняна пересмотреть данное решение, "направленное против армянского народа", потому что имя провокатора "навсегда золотыми буквами вписано" в историю Армении. Как утверждают армянские источники, с просьбой к парламенту вычеркнуть имя Затулина из черного списка обратился и МИД Армении.

В общем, для всех это решение стало большой неожиданностью. Наверняка, и сам Затулин был в шоке, увидев на своей электронной почте подобное оповещение из Еревана.

Если уж откровенно, то, по большому счету, Костик Затулин ничего не сделал для Армении. Единственная его заслуга - протаскивание в Госдуме в период правления Ельцина признания фальшивого "геноцида армян". А больше вспомнить вроде нечего. Но сам факт объявления Затулина в Армении персоной нон-грата в диаспоре восприняли как тревожный звонок. На взращивание и доведение до консистенции этого деятеля армянством было потрачено немало лет и средств. И потрачено напрасно, потому что кроме пустой болтовни Затулин больше ни на что не сгодился. У него не было ресурса, необходимого для проведения в Госдуме антиазербайджанских решений, даже должность не помогла. И вся его поддержка Еревану выражалась только в провокационных заявлениях, не помогавших армянам, зато вредивших азербайджано-российским отношениям. Костик не пользуется авторитетом, чтобы можно было использовать его как-то в этом смысле.

По идее, в черный, белый, зеленый или желтый список армянский парламент поместил коллегу из Госдумы, отряд бы, как говорится, не заметил потери бойца. Да, не заметил бы, если бы на него не было столько потрачено. Кроме того, армянские лоббисты в России забеспокоились о собственной судьбе. Лишиться такого источника дохода в столь трудное время, это, знаете ли... А то, что он после 44-дневной войны взялся плевать в кормящую руку - так это естественно, так заканчивают все, кто связывается с армянством и перенимает тамошние традиции.

Почему армянский парламент так обидел Затулина именно сейчас, тоже вопрос не простой. В том смысле, что сделано это, скорее всего, не просто так. Два года и Затулин, и Симоньян топчут Пашиняна без последствий, и сейчас им вдруг прилетает? Обратим внимание на следующий факт: Константин Затулин включен в санкционный список США, обнародованный в начале октября. Марго Симоньян же находится в санкционных списках Евросоюза с начала украинской кампании. Если учесть, что Армения сейчас активно дрейфует на запад, такие "недружественные" шаги в отношении лоббистов могут быть неслучайны.

Проще говоря, Ереван хочет избавиться от не оправдавшего себя дорогостоящего лобби. Да и не нужен ему больше лоббинг в России. У Армении теперь другие "союзники"...