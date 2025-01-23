Фатих Бирол о проблемах глобального перехода к "чистой" энергии

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол обсудил вызовы и возможности глобального перехода к "чистой" энергии в рамках панельной дискуссии "Все на борту для энергетического перехода" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, сообщает Day.Az.

"По нашей текущей оценке, благодаря проектам, которые уже имеют окончательные инвестиционные решения (FID), мы увидим рост объемов возобновляемых источников энергии в 2,7 раза, что уже неплохо. Более того, мы можем ускорить этот процесс и достичь еще более высоких показателей. Однако, что касается энергоэффективности, здесь возникает проблема. Достижение двойного улучшения означает, что оно должно происходить на основе существующих показателей. Глобальный прирост энергоэффективности составлял около 2% в год, а удвоение этого значения должно было бы означать 4% ежегодного повышения энергоэффективности. Однако в 2024 году прирост глобальной энергоэффективности оказался даже ниже исторического среднего уровня и составил всего 1%. Это является проблемной областью," - отметил Бирол.

Он подчеркнул значительные вызовы, стоящие перед глобальным переходом к "чистой" энергии. "На данном этапе существует множество проблем, с которыми сталкиваются страны в переходе к "чистой" энергии. Если мне нужно выделить одну из них, я бы назвал следующую. Сегодня объем инвестиций в "чистую" энергетику составляет $2 трлн, тогда как 10 лет назад это была $1 трлн. Это значительный рост. Но проблема в том, что из этих $2 трлн, 85% инвестиций в "чистую" энергетику приходится на развитые экономики и Китай. Лишь 15% инвестиций приходятся на страны, в которых проживает 60% мирового населения."

Бирол также обратил внимание на дисбаланс в распределении инвестиций в "чистую" энергию между регионами. "Возможно, я привел слишком много цифр, но лишь 15% инвестиций в чистую энергетику приходится на 60% населения мира - это Африка, Латинская Америка, Азия и другие регионы. Как мы можем гарантировать, что инвестиции в "чистую" энергию и проекты в этих странах будут соответствовать их потребностям? Это, на мой взгляд, главный разлом и самая большая проблема. Среди этих регионов есть свои вызовы, но основная проблема связана с Африкой," - заключил он.