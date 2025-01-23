Суд вынес решение в отношении иранского шпиона

Рассмотрена апелляционная жалоба на приговор в отношении капитана корабля Каспийской морской нефтяной флотилии Захира Аскерова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Day.Az, решение было оглашено сегодня в Бакинском апелляционном суде на процессе под председательством судьи Габиля Мамедова.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу, оставив в силе приговор суда первой инстанции.

Напомним, что Захир Аскеров приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 16 годам лишения свободы.

Аскеров Захир Фахреддин оглу, являвшийся капитаном корабля на Каспийском морском нефтяном флоте, во время религиозного обучения в иранском городе Кум в обмен на материальный интерес был привлечен к тайному сотрудничеству представителями спецслужб указанной страны.

За прошедший период он собрал по их поручению информацию о компаниях и представительствах зарубежных государств, действующих в Азербайджане, месте и времени проведения учений военно-морских сил в Каспийском море, грузах, доставленных на нефтяные платформы, с целью использования этой информации в ущерб суверенитету и обороноспособности Азербайджана.

Захир Аскеров совершил государственную измену, занимаясь шпионажем и предоставив вышеуказанную информацию посредством мобильного телефона, а также непосредственно во время встреч с этими лицами в Иране.