АФФА наказала "Туран Товуз" и "Нефтчи"

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на встрече обсуждались события, произошедшие в 19-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу.

Футбольный клуб "Туран Товуз", пятеро игроков которого получили желтые карточки в игре с "Кяпазом", был оштрафован на 700 манатов. Клуб понес убытки в размере 800 манатов из-за посторонних предметов, брошенных на поле болельщиками команды. Футбольный клуб "Туран Товуз" был оштрафован на 1000 манатов за массовое использование болельщиками нецензурной лексики в адрес судей и команды соперника, что повторилось уже в третий раз в этом сезоне. Использование болельщиками пиротехнических устройств обошлось товузскому клубу в 1500 манатов.

За допуск постороннего лица на поле во время матча "Нефтчи" - "Сабах" хозяева поля были оштрафованы на 800 манатов.