https://news.day.az/politics/1724831.html Муниципальные выборы: началась доставка бюллетеней в регионы Избирательные бюллетени для предстоящих муниципальных выборов в Азербайджане первыми были доставлены в Нахчыван. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в интервью журналистам, передает Day.Az. По его словам, бюллетени были доставлены в Нахчыван вчера с помощью авиакомпании AZAL.
Муниципальные выборы: началась доставка бюллетеней в регионы
Избирательные бюллетени для предстоящих муниципальных выборов в Азербайджане первыми были доставлены в Нахчыван.
Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в интервью журналистам, передает Day.Az.
По его словам, бюллетени были доставлены в Нахчыван вчера с помощью авиакомпании AZAL.
"Сегодня планируется доставка бюллетеней в другие регионы страны", - добавил Панахов.
Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января.
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