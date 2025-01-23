Избирательные бюллетени для предстоящих муниципальных выборов в Азербайджане первыми были доставлены в Нахчыван.

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в интервью журналистам, передает Day.Az.

По его словам, бюллетени были доставлены в Нахчыван вчера с помощью авиакомпании AZAL.

"Сегодня планируется доставка бюллетеней в другие регионы страны", - добавил Панахов.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января.