В США начали продавать дорогие iPhone с приложением TikTok

После временного запрета TikTok в США на торговой площадке eBay начали продавать разные модели iPhone с предустановленным китайским приложением. В некоторых случаях цена достигает $46 тыс. (78,2 тыс. манатов).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NeewsWeek.

TikTok в США пользуется большой популярностью и насчитывает около 170 млн пользователей. Спустя 14 часов после отключения TikTok снова стал доступен в США. Однако приложение по-прежнему не доступно в App Store и Google Play.

В связи с этим предприимчивые американцы начали продавать на eBay б/у iPhone с предустановленным TikTok по цене от $9000 до $46000 (15,3 тыс. до 78,2 тыс. манатов), что в десятки раз превышает стоимость новых смартфонов Apple.

Так, например, изначально выставленный на торги iPhone 13 Pro Max с приложением TikTok предлагался за $3,5 тыс. (около 6 тыс. манатов), однако покупатели в ходе торгов предложили за него по состоянию на 22 января уже $8 тыс. (около 13,6 тыс. манатов).

В день блокировки неизвестный выставил на продажу старый и подержанный iPhone 6s за $1 млн. (1.7 млн. манатов). Выяснилось, что пользователи устаревших моделей со старыми версиями iOS не столкнулись с региональными ограничениями, из-за чего приложение продолжало работать, несмотря на непродолжительную блокировку.