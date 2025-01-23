https://news.day.az/society/1725035.html Вертолеты ищут рыбаков, пропавших на Каспии - ВИДЕО Продолжаются поиски рыбаков - Ибаева Махмуда Абдулали оглу, 1984 года рождения и Аббасова Назима Самед оглу, 1968 года рождения, пропавших 13 января в Каспийском море близ села Сиявар города Лянкяран. Об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, передает Day.Az.
Вертолеты ищут рыбаков, пропавших на Каспии - ВИДЕО
Продолжаются поиски рыбаков - Ибаева Махмуда Абдулали оглу, 1984 года рождения и Аббасова Назима Самед оглу, 1968 года рождения, пропавших 13 января в Каспийском море близ села Сиявар города Лянкяран.
Об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, передает Day.Az.
Отмечено, что их поиски осуществляются спасателями Службы спасения особого риска и силами Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах с привлечением вертолета авиационного отряда МЧС.
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