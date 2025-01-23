Азербайджанский гроссмейстер сыграет с немецким шахматистом

Немецкий шахматист Фредерик Свейн станет соперником азербайджанского гроссмейстера Айдына Сулейманлы на турнире "Tata Steel Chess" в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, они встретятся в партии шестого тура, которая состоится 24 января. А сегодня на турнире день отдыха.

Сулейманлы и Свейн являются соседями по таблице. Оба набрали по 2,5 очка и делят восьмое - десятое место.