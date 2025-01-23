https://news.day.az/sport/1724903.html Азербайджанский гроссмейстер сыграет с немецким шахматистом Немецкий шахматист Фредерик Свейн станет соперником азербайджанского гроссмейстера Айдына Сулейманлы на турнире "Tata Steel Chess" в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, они встретятся в партии шестого тура, которая состоится 24 января. А сегодня на турнире день отдыха.
Азербайджанский гроссмейстер сыграет с немецким шахматистом
Немецкий шахматист Фредерик Свейн станет соперником азербайджанского гроссмейстера Айдына Сулейманлы на турнире "Tata Steel Chess" в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, они встретятся в партии шестого тура, которая состоится 24 января. А сегодня на турнире день отдыха.
Сулейманлы и Свейн являются соседями по таблице. Оба набрали по 2,5 очка и делят восьмое - десятое место.
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