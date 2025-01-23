Мед на рынках Азербайджана:

Мед давно считается одним из самых ценных и популярных даров природы. Однако на азербайджанских рынках далеко не всегда под этим названием продают действительно натуральный и качественный продукт. Цена на пчелиный мед колеблется от 30 до 40 манатов за килограмм, в зависимости от происхождения - местного или импортного. В магазинах стоимость может быть чуть ниже и составляет от 25 до 30 манатов, что также зависит от страны-производителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, многие потребители полагаются на народные способы проверки меда: растворяют его в воде, чтобы увидеть, мутнеет ли он, или наносят на кожу, чтобы проверить липкость. Но, как утверждает пчеловод Пярвин Мехдиев, эти методы не дают гарантии.

"Мед - сложный продукт, содержащий фруктозу, глюкозу, сахарозу, аминокислоты и микроэлементы. Его натуральность невозможно установить с помощью домашних экспериментов, необходимы лабораторные исследования", - объясняет он.

В Азербайджанском институте пищевой безопасности подчеркивают, что производство и хранение меда требуют соблюдения строгих условий, а проверка качества включает множество этапов. Помимо анализа физико-химических и микробиологических параметров, одним из ключевых показателей натуральности является уровень аминокислоты пролина.