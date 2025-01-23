Израиль и «Хезболла» приготовились продлить перемирие

Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" намерены продлить соглашение о режиме прекращения огня, которое истекает 27 января. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство пишет, что движению и израильским властям требуется больше времени для выполнения первоначальных условий соглашения, и военные действия они возобновлять не намерены.

Высокопоставленный израильский дипломат заявил, что стороны обсуждают продление срока перемирия, чтобы не допустить эскалации конфликта. Поскольку Израиль и Ливан не имеют дипломатических отношений, представители Ливана, Израиля и Франции выступают в качестве посредников.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве. По условиям соглашения, Израиль отведет свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что шиитское движение "Хезболла" не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что террорист напал с ножом на людей в Тель-Авиве.